30 апреля 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
Лидер профсоюза: В Саратовской области улучшены логистика и график поставок лекарств

Новости
Председатель Саратовской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Сергей Прохоров высоко оценил работу минздрава области. По словам профсоюзного лидера, в Саратовской области впервые полностью закрыта потребность в лекарственных препаратах. Он назвал текущую ситуацию "знаковым позитивным событием".






"Для многих пациентов получение льготных лекарств особенно дорогостоящих - жизненно важный вопрос. Поэтому лекарственное обеспечение в регионе находится под пристальным вниманием минздрава, главы региона и контролирующих органов.

За последнее время работа в этом направлении основательно перестроена. Улучшены логистика и график поставок лекарственных препаратов в учреждения и непосредственно их выдача пациентам. Организована бесперебойная работа профильных медицинских служб.

Еще один важный фактор – слаженная работа минздрава, главных врачей и медицинских работников на местах.

На улучшение ситуации с льготными лекарствами благодаря губернатору Роману Бусаргину выделена рекордная сумма - более 6 млрд рублей. Столь большое финансирование приобретения лекарственных препаратов на моей памяти впервые. Все это поможет решить текущие проблемы отрасли и, что важно, сохранить здоровье тысячам саратовцев», - поделился Сергей Прохоров