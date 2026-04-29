Лидер профсоюза: В Саратовской области улучшены логистика и график поставок лекарств

"Для многих пациентов получение льготных лекарств особенно дорогостоящих - жизненно важный вопрос. Поэтому лекарственное обеспечение в регионе находится под пристальным вниманием минздрава, главы региона и контролирующих органов.За последнее время работа в этом направлении основательно перестроена. Улучшены логистика и график поставок лекарственных препаратов в учреждения и непосредственно их выдача пациентам. Организована бесперебойная работа профильных медицинских служб.Еще один важный фактор – слаженная работа минздрава, главных врачей и медицинских работников на местах.На улучшение ситуации с льготными лекарствами благодаря губернатору Роману Бусаргину выделена рекордная сумма - более 6 млрд рублей. Столь большое финансирование приобретения лекарственных препаратов на моей памяти впервые. Все это поможет решить текущие проблемы отрасли и, что важно, сохранить здоровье тысячам саратовцев», - поделился Сергей Прохоров