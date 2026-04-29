Прокуратура Саратовской области взяла на контроль вопросы лекарственного обеспечения и доступности медпомощи

На встречу были приглашены федеральный инспектор по Саратовской области Людмила Борисова, руководитель СУ СК России по региону Дмитрий Костин, заместитель председателя Правительства Сергей Егоров, министр здравоохранения Владимир Дудаков, и.о. руководителя ТО Росздравнадзора Людмила Объедкова, руководитель Саратовского УФАС Елена Рысева, директор ОГУ «Аптечный склад» Мария Фетисова и главные врачи лечебных учреждений.Открывая заседание, Сергей Филипенко отметил, что, несмотря на положительные сдвиги в развитии региональной медицины, система по-прежнему сталкивается с вызовами, требующими скоординированных действий всех ведомств. Количество обращений от жителей остается высоким, и каждая жалоба нуждается во внимательном разборе. Прокурор подчеркнул недопустимость формального отношения к проблемам граждан со стороны должностных лиц.Особое внимание участники коллегии уделили лекарственному обеспечению. Выявлены случаи несвоевременной выдачи препаратов льготным категориям населения, включая пациентов с жизненно важными рецептами. По требованию прокурора, министерство здравоохранения должно усилить контроль за этим направлением и полностью исключить практику отложенного исполнения рецептов. Подобные задержки напрямую затрагивают права пациентов с тяжелыми и хроническими заболеваниями, поэтому устранить проблему необходимо на системном уровне, а не точечными мерами.Отдельно была обсуждена доступность медицинской помощи в сельской местности. Участники совещания указали на необходимость совершенствовать кадровую политику, развивать транспортную логистику до медучреждений и гарантировать своевременное оказание услуг. Ожидания жителей связаны не только с формальным наличием клиник, но и с реальным качеством помощи, что должно находить отражение в ежедневной работе, а не только в ведомственной отчетности.За 2025 год и истекший период 2026 года прокуратура выявила более 2,5 тысячи нарушений закона в сфере здравоохранения. Было внесено свыше 900 представлений, направлено около 400 исков в суды, возбуждены дела об административных правонарушениях, ведется расследование уголовных дел.По итогам заседания сформирован перечень мер для устранения выявленных недостатков. Руководителям ведомств поручено пересмотреть подходы к организации работы, наладить межведомственное взаимодействие и усилить персональную ответственность сотрудников за принимаемые решения. Ход выполнения поручений прокурор области взял на личный контроль. Надзор за соблюдением законодательства в сфере охраны здоровья продолжится на постоянной основе.