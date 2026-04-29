Министерство спорта оказывает поддержку ветеранам СВО и членам их семей

На базе спорткомплекса «Кристалл» функционирует Центр физкультурно-оздоровительной адаптации, на базе которой для ветеранов СВО предоставляется широкий спектр услуг по спортивной медицине и занятиям спортом с круглосуточным проживанием. За время функционирования Центра его услугами воспользовались более 450 человек.Спорт является важнейшим механизмом в ускорении процесса реабилитации и ресоциализации ветеранов СВО. Одной из приоритетных задач на текущий год является увеличение числа участников спецоперации, входящих в сборные команды области по различным видам спорта. Уже сейчас в составы сборных входят 11 ветеранов, а двое из них - в основные составы по бадминтону и пулевой стрельбе.Кроме того, активно внедряются и новые направления. Так, на базе нового фиджитал-центра прошел первый фестиваль по фиджитал-спорту для участников программы «Наши Герои», а также доступно бесплатное посещение Центра участниками СВО.В регионе последовательно формируется целостная система социальной адаптации и реабилитации участников специальной военной операции, начиная с этапа медицинской реабилитации и заканчивая участием в крупнейших всероссийских и международных спортивных событиях.