Саратовские льготники своевременно получают необходимые лекарства

Для повышения эффективности работы при министерстве здравоохранения региона создано специальное управление, которое занимается сбором заявок, организацией закупок и координацией взаимодействия с аптечным складом.Усилено взаимодействие между областным складом и медицинскими учреждениями: теперь препараты отгружаются в больницы ежедневно, а не по графику. Это позволяет пациентам получать необходимые медикаменты значительно быстрее. Кроме того, количество необслуженных рецептов снизилось более чем на треть, а жалобы на задержки практически исчезли.Как отмечают пациенты и их родственники, теперь все необходимые препараты выдаются вовремя. Это существенно повышает качество жизни людей, нуждающихся в постоянной терапии.«Все необходимые препараты нам выдают своевременно, а это – четыре препарата, который мы принимаем регулярно, плюс энтеральное питание. Препараты все выдаются вовремя, через поликлинику, по льготе», — поделилась Кристина Коршунова, мама пациента поликлинического отделения Саратовской городской детской клинической больницы Дмитрия Коршунова.