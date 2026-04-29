16:10 | 29 апреля
Искусственный интеллект: новые горизонты высшего образования
16:04 | 29 апреля
Министерство спорта оказывает поддержку ветеранам СВО и членам их семей
13:30 | 29 апреля
Саратовские льготники своевременно получают необходимые лекарства
12:30 | 29 апреля
Всероссийское голосование: в регионе предлагают устроить летний кинотеатр, солярий и полосу препятствий
11:00 | 29 апреля
В Саратовской области назвали даты летних каникул для школьников  
09:59 | 29 апреля
В Доме работников искусств открылся обновленный малый зал после масштабной модернизации
09:55 | 29 апреля
Накануне Дня Победы саратовской цирк предложил нарисовать творческий подвиг цирковых артистов  
21:01 | 28 апреля
В школе №1 поселка Степное прошел казачий сбор «Нам есть чем гордиться и есть что беречь!»
16:30 | 28 апреля
Завтра в Саратове открывается VI Международного конкурса пианистов имени С.С. Бендицкого
15:44 | 28 апреля
Выделены средства на переселение граждан из аварийного жилья
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

За последние годы программа льготного лекарственного обеспечения в Саратовской области претерпела значительные изменения. В текущем году при поддержке губернатора Романа Бусаргина на закупку льготных лекарственных препаратов выделено свыше 6 млрд рублей. Это позволяет обеспечивать бесперебойные поставки и расширять перечень доступных лекарств.

 
Для повышения эффективности работы при министерстве здравоохранения региона создано специальное управление, которое занимается сбором заявок, организацией закупок и координацией взаимодействия с аптечным складом.
 
Усилено взаимодействие между областным складом и медицинскими учреждениями: теперь препараты отгружаются в больницы ежедневно, а не по графику. Это позволяет пациентам получать необходимые медикаменты значительно быстрее. Кроме того, количество необслуженных рецептов снизилось более чем на треть, а жалобы на задержки практически исчезли.
 
Как отмечают пациенты и их родственники, теперь все необходимые препараты выдаются вовремя. Это существенно повышает качество жизни людей, нуждающихся в постоянной терапии.
 
«Все необходимые препараты нам выдают своевременно, а это – четыре препарата, который мы принимаем регулярно, плюс энтеральное питание. Препараты все выдаются вовремя, через поликлинику, по льготе», — поделилась Кристина Коршунова, мама пациента поликлинического отделения Саратовской городской детской клинической больницы Дмитрия Коршунова.