Саратовские льготники своевременно получают необходимые лекарства
За последние годы программа льготного лекарственного обеспечения в Саратовской области претерпела значительные изменения. В текущем году при поддержке губернатора Романа Бусаргина на закупку льготных лекарственных препаратов выделено свыше 6 млрд рублей. Это позволяет обеспечивать бесперебойные поставки и расширять перечень доступных лекарств.
Для повышения эффективности работы при министерстве здравоохранения региона создано специальное управление, которое занимается сбором заявок, организацией закупок и координацией взаимодействия с аптечным складом.
Усилено взаимодействие между областным складом и медицинскими учреждениями: теперь препараты отгружаются в больницы ежедневно, а не по графику. Это позволяет пациентам получать необходимые медикаменты значительно быстрее. Кроме того, количество необслуженных рецептов снизилось более чем на треть, а жалобы на задержки практически исчезли.
Как отмечают пациенты и их родственники, теперь все необходимые препараты выдаются вовремя. Это существенно повышает качество жизни людей, нуждающихся в постоянной терапии.
«Все необходимые препараты нам выдают своевременно, а это – четыре препарата, который мы принимаем регулярно, плюс энтеральное питание. Препараты все выдаются вовремя, через поликлинику, по льготе», — поделилась Кристина Коршунова, мама пациента поликлинического отделения Саратовской городской детской клинической больницы Дмитрия Коршунова.
