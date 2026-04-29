В Доме работников искусств открылся обновленный малый зал после масштабной модернизации
В Доме работников искусств открылся обновленный малый зал после масштабной модернизации

27 апреля в областном Доме работников искусств состоялось торжественное открытие обновленного Малого зала. Масштабная модернизация стала возможной благодаря победе учреждения в конкурсе на предоставление субсидий национального проекта «Семья», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

 
В честь события прошел музыкальный вечер «Антон Чехов. Жизнь за кулисами» в рамках программы «Пушкинская карта». Гости окунулись в историю любви великого писателя и актрисы Ольги Книппер. Произведения Чехова, переведенные на более чем 100 языков, остаются актуальными, а его пьесы – «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад» – уже век не сходит с мировых сцен.
 
С приветственным словом выступила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. «Национальный проект "Семья" открывает новые горизонты для учреждений культуры, – отметила она. – Благодаря субсидиям мы преображаем творческие площадки, оснащаем их современным оборудованием и делаем классику доступной для молодежи. Такие проекты укрепляют культурные традиции и создают пространство для творческого общения поколений».
 
В программе вечера звучала музыка Чайковского, Шопена, Листа и Глазунова. На сцене блистали Михаил Преображенский (фортепиано, профессор консерватории), Михаил Журков (баритон, заслуженный артист Республики Коми) и струнный квартет студентов Областного колледжа искусств. Вокальные номера, балетный дивертисмент и видеоряд из архивных фотографий Чехова и Книппер создали по-настоящему незабываемую атмосферу.
 
Обновленный Малый зал теперь станет многофункциональной площадкой для регулярных концертов, лекций, мастер-классов и  мероприятий по «Пушкинской карте». Современное акустическое и световое оборудование позволит привлекать молодежь, студентов и семьи с детьми. Руководство Дома работников искусств планирует интегрировать зал в образовательные программы, чтобы русская  классика звучала здесь ежедневно.
 
Министерство культуры Саратовской области