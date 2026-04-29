Всероссийское голосование: в регионе предлагают устроить летний кинотеатр, солярий и полосу препятствий

просмотров: 100

Так, в селе Александров Гай предлагается устроить крытый летний кинотеатр в районном парке отдыха. Предполагается, что там граждане смогут на свежем воздухе на удобных лавочках смотреть кинофильмы.В Балтайском районе на границе сел Балтай и Садовка может появиться новая зона отдыха - солярий у реки Алай. Судя по визуализации, там сделают удобные пешеходные дорожки, скамейки и теневые навесы - все, что нужно для отдыха населения у воды.А в городе Пугачеве среди объектов, выставленных на голосование, есть полоса препятствий возле общеобразовательной школы. Двойная военизированная полоса с оборудованием: «Забор с наклонной доской», «Лабиринт» и «Ров». Такие учебно-тренировочные комплексы помогают школьникам поддерживать физическую форму и укреплять здоровье, знакомит их с основами военной службы.Победят эти объекты или нет, зависит только от самих граждан.«Принять участие во Всероссийском голосовании могут все граждане России старше 14 лет, которые имеют учетную запись на Госуслугах. Это реальный шанс внести свой вклад в благоустройство родного города и поселка», - напомнил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.Всероссийское голосование проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.