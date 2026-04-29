В Саратовской области назвали даты летних каникул для школьников  

просмотров: 104

В этом году летние каникулы для школьников начнутся с 1 июня и продлятся до 31 августа.«Летние каникулы — это важнейший период для восстановления сил школьников после учебного года. Это время, когда ребята могут укрепить здоровье, пообщаться с семьёй и друзьями, получить новые впечатления и навыки вне школьной программы. Полноценный отдых помогает детям с новыми силами вернуться к занятиям в сентябре. Наша задача — создать условия, при которых каждый ребёнок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития. Для ребят будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Дети смогут принять участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, игровых занятиях, мастер-классах», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.