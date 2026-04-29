Накануне Дня Победы саратовской цирк предложил нарисовать творческий подвиг цирковых артистов  

В рамках памятных мероприятий ко Дню Победы Саратовский государственный цирк запускает творческий конкурс «Цирк в годы войны».
 
В годы Великой Отечественной войны Саратовский цирк не прекращал работу: артисты выступали на фронте и в тылу, поддерживая боевой дух и даря надежду. Конкурс призван напомнить о вкладе циркового искусства в Победу.
 
К участию приглашаются все желающие. Необходимо подготовить рисунок на тему «Цирк в годы войны» и направить фотографию работы в личные сообщения официальной группы Саратовского государственного цирка во «ВКонтакте».
 
Приём работ продлится до 8 мая включительно. Итоги конкурса будут подведены 9 мая — в день празднования Победы.
 
Победителя определит администрация цирка. Главный приз — уникальное издание «Первый российский цирк», посвящённое истории Саратовского цирка.
 
Проведение подобных мероприятий является частью комплексной подготовки культурных учреждений региона к празднованию Дня Победы и направлено на сохранение исторической памяти, а также укрепление связи поколений.
 