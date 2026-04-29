21:01 | 28 апреля
В школе №1 поселка Степное прошел казачий сбор «Нам есть чем гордиться и есть что беречь!»
16:30 | 28 апреля
Завтра в Саратове открывается VI Международного конкурса пианистов имени С.С. Бендицкого
15:44 | 28 апреля
Выделены средства на переселение граждан из аварийного жилья
13:00 | 28 апреля
Охотников приглашают принять участие во всероссийском учете вальдшнепа
11:55 | 28 апреля
Министерство образования Саратовской области проводит мониторинг соблюдения температурного режима в образовательных учреждениях региона
11:00 | 28 апреля
Почему фильм не заменит книгу: Ирина Безрукова поговорила со школьниками в рамках проекта Общества «Знание»
10:09 | 28 апреля
Саратовцы смогут уже в мае выбрать своего кандидата
17:35 | 27 апреля
Дмитрий Лыгин: «Частные гаражи не должны стоять на пути у нашего будущего!»
17:00 | 27 апреля
Депутаты городской Думы: «Дворовая территория бывшего авиационного техникума – не место для гаражей»
16:30 | 27 апреля
Саратовские студенты учатся управлять беспилотниками
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В школе №1 поселка Степное прошел казачий сбор «Нам есть чем гордиться и есть что беречь!»

27 апреля в школе №1 поселка Степное Советского района Саратовской области состоялся казачий сбор под названием «Нам есть чем гордиться и есть что беречь!». Мероприятие объединило представителей власти, духовенства и казачьих обществ, собрав в стенах образовательного учреждения делегатов из нескольких муниципальных районов области.
В школе №1 поселка Степное прошел казачий сбор «Нам есть чем гордиться и есть что беречь!»



Среди почетных гостей приняли участие Фетисов А.В., атаман окружного казачьего общества Саратовской области, кавалер ордена Мужество, участник СВО; Краснов А.И., атаман Александрово-Гайского хуторского казачьего общества; Живитер А.А., атаман Новоузенского станичного казачьего общества; Фролов С.Н., атаман Саратовского городского казачьего общества. Духовную поддержку оказали Протоиерей Каширин А.Е., настоятель храма великомученика и целителя Пантелеимона, и Протоиерей Милованов А.Б., настоятель храма Святой великомученицы Екатерины города Новоузенска. В работе собрания также участвовали Курынов А.В., заместитель руководителя по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Покровской епархии по работе с казачьими обществами, и Воропаева Т.В., заведующая Краснокутского центра национальных культур.

В школе №1 поселка Степное прошел казачий сбор «Нам есть чем гордиться и есть что беречь!»

Директор школы Наталья Юрьевна Исакина тепло поприветствовала гостей из Татищевского, Краснокутского, Новоузенского, Алгайского и Марксовского районов Саратовской области, отметив значимость диалога поколений для воспитания молодежи.

На собрании звучали слова о богатых традициях казачества, о необходимости изучать прошлое, ценить настоящее и строить будущее. Приглашенные эксперты поделились знаниями и элементами казачьей культуры, дополнив программу мероприятия глубоким историческим содержанием.

В школе №1 поселка Степное прошел казачий сбор «Нам есть чем гордиться и есть что беречь!»

Особое внимание в ходе сбора было уделено практической работе с кадетами. Ребята прошли серию тематических мастер-классов в школьных музеях. В Музее хлеба школьники освоили технологию изготовления солдатских галет, которые в последующем передадут бойцам СВО. В Музее Боевой и Трудовой Славы участники написали письма поддержки на фронт. В Музее истории СВО кадеты научились плетению браслетов выживания.

В школе №1 поселка Степное прошел казачий сбор «Нам есть чем гордиться и есть что беречь!»

Казачий сбор стал значимым событием для юных казаков и казачек. Мероприятие дало возможность школьникам не только продемонстрировать свои навыки, но и получить новые знания, прикоснуться к уникальной истории волжских казаков. Участники еще раз убедились в том, как важно хранить память о предках, живших на земле малой Родины, и сохранять культурное наследие для следующих поколений.