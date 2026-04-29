В школе №1 поселка Степное прошел казачий сбор «Нам есть чем гордиться и есть что беречь!»

Среди почетных гостей приняли участие Фетисов А.В., атаман окружного казачьего общества Саратовской области, кавалер ордена Мужество, участник СВО; Краснов А.И., атаман Александрово-Гайского хуторского казачьего общества; Живитер А.А., атаман Новоузенского станичного казачьего общества; Фролов С.Н., атаман Саратовского городского казачьего общества. Духовную поддержку оказали Протоиерей Каширин А.Е., настоятель храма великомученика и целителя Пантелеимона, и Протоиерей Милованов А.Б., настоятель храма Святой великомученицы Екатерины города Новоузенска. В работе собрания также участвовали Курынов А.В., заместитель руководителя по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Покровской епархии по работе с казачьими обществами, и Воропаева Т.В., заведующая Краснокутского центра национальных культур.Директор школы Наталья Юрьевна Исакина тепло поприветствовала гостей из Татищевского, Краснокутского, Новоузенского, Алгайского и Марксовского районов Саратовской области, отметив значимость диалога поколений для воспитания молодежи.На собрании звучали слова о богатых традициях казачества, о необходимости изучать прошлое, ценить настоящее и строить будущее. Приглашенные эксперты поделились знаниями и элементами казачьей культуры, дополнив программу мероприятия глубоким историческим содержанием.Особое внимание в ходе сбора было уделено практической работе с кадетами. Ребята прошли серию тематических мастер-классов в школьных музеях. В Музее хлеба школьники освоили технологию изготовления солдатских галет, которые в последующем передадут бойцам СВО. В Музее Боевой и Трудовой Славы участники написали письма поддержки на фронт. В Музее истории СВО кадеты научились плетению браслетов выживания.Казачий сбор стал значимым событием для юных казаков и казачек. Мероприятие дало возможность школьникам не только продемонстрировать свои навыки, но и получить новые знания, прикоснуться к уникальной истории волжских казаков. Участники еще раз убедились в том, как важно хранить память о предках, живших на земле малой Родины, и сохранять культурное наследие для следующих поколений.