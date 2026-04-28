Завтра в Саратове открывается VI Международного конкурса пианистов имени С.С. Бендицкого

29 апреля в 18.30 Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова состоится торжественное открытие VI Международного конкурса пианистов имени С.С. Бендицкого.В этом году конкурс посвящен памяти Альберта Тараканова. Дань уважения отдана ключевой фигуре в музыкальной культуре Саратовской области - выдающемуся пианисту, педагогу, народному артисту Российской Федерации, действительному члену-корреспонденту Академии искусств РФ, профессору Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова - Альберту Михайловичу Тараканову, ушедшему из жизни 5 января 2026 года.В отборочном туре конкурса приняли участие 148 пианистов из России, Республик Беларусь, Индонезия, Казахстан, Китайской Народной Республики, Турецкой Республики.К участию в публичных (очных) конкурсных прослушиваниях I тура допущены 90 конкурсантов.Прослушивания участников конкурса пройдут с 29 апреля по 5 мая в концертных залах Саратовской государственной консерватории.В рамках конкурса состоится научно-практическая конференция «Приношение Учителю. Памяти А.М. Тараканова», пройдут мастер-классы членов жюри.Завершится VI Международный конкурс пианистов имени С.С. Бендицкого 6 мая в 15.00 в Большом зале консерватории церемонией награждением победителей и заключительным концертом лауреатов конкурса.