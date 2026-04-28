Выделены средства на переселение граждан из аварийного жилья

«Изменения областного бюджета касаются решения по переселению граждан из аварийного жилья. Федеральным центром одобрена заявка региона на 1,7 миллиарда рублей, объем областного софинансирования в ближайшие два года составит еще 1 миллиард рублей. Это позволит расселить 32 тысячи квадратных метров аварийного жилья в 11 муниципалитетах области», – пояснила министр финансов области Ирина Бегинина.За счет привлеченных при поддержке Председателя Госдумы России Вячеслава Володина источников в общей сумме 1,8 млрд рублей замещаются ранее предусмотренные за счет средств областного бюджета расходы на строительство дополнительных корпусов к школам № 23 и 94, проведение комплекса противоаварийных работ в здании Мариинской гимназии и изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости.По решению Губернатора области Романа Бусаргина на обустройство универсальных площадок для мини-футбола в четырех муниципалитетах области направят свыше 40 млн рублей.Резервный фонд Правительства области увеличивается на 3,7 млрд рублей.