Выделены средства на переселение граждан из аварийного жилья
На заседании комитета областной Думы по бюджету, налогам и собственности представлены поправки в закон о бюджете.
«Изменения областного бюджета касаются решения по переселению граждан из аварийного жилья. Федеральным центром одобрена заявка региона на 1,7 миллиарда рублей, объем областного софинансирования в ближайшие два года составит еще 1 миллиард рублей. Это позволит расселить 32 тысячи квадратных метров аварийного жилья в 11 муниципалитетах области», – пояснила министр финансов области Ирина Бегинина.
За счет привлеченных при поддержке Председателя Госдумы России Вячеслава Володина источников в общей сумме 1,8 млрд рублей замещаются ранее предусмотренные за счет средств областного бюджета расходы на строительство дополнительных корпусов к школам № 23 и 94, проведение комплекса противоаварийных работ в здании Мариинской гимназии и изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости.
По решению Губернатора области Романа Бусаргина на обустройство универсальных площадок для мини-футбола в четырех муниципалитетах области направят свыше 40 млн рублей.
Резервный фонд Правительства области увеличивается на 3,7 млрд рублей.
