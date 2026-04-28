Охотников приглашают принять участие во всероссийском учете вальдшнепа

Учет в 2026 году будет проводиться в единый по всей стране день – последнюю субботу весны - 30 мая.При отсутствии возможности учета в этот день, его можно провести в любой другой день до 28 июня 2026 года включительно.Акция проходит каждый год по всей России. В ней участвуют добровольцы - охотники, охотоведы, егеря, все любители природы, которые заполняют карточки учёта. По переданным данным в дальнейшем оценивается относительная численность вальдшнепа.«Саратовские охотники традиционно очень активно откликаются на участие в учете вальдшнепа. Несмотря на строгие требования (например, с точностью до одной минуты зафиксировать время вылета птицы) - это очень интересное и захватывающее занятие.Вальдшнеп в период токования совершает утренние и вечерние длительные перелеты над верхушками деревьев, поэтому и сложилось выражение «тяга». Птица как будто «тянется» над лесом.Итоги учёта помогают определять перспективные районы охоты. Также благодаря данным можно изучать биологию вида, пути миграции», - отметил начальник отдела государственного мониторинга объектов животного мира комитета Денис Горбунов.Подробности по ссылке https://max.ru/id6455048180_gos/AZ3OyD4maR8