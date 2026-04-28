Дмитрий Лыгин: «Частные гаражи не должны стоять на пути у нашего будущего!»
Комментарий Дмитрия Лыгина, депутата областной думы (фракция «Единая Россия»), ветерана СВО, участника программы «Наши герои»
«Активно обсуждается ситуация вокруг территории бывшего авиационного техникума, историческое здание ждет масштабная реконструкция. Каким-то образом земля во внутреннем дворе, которая должна была принадлежать учебному заведению, оказалась в частной аренде и застроена гаражами, что недопустимо.
Поддерживаю моих коллег по депутатскому корпусу в необходимости провести тщательный анализ того, как земля могла быть передана в аренду без учета интересов образовательного учреждения. Частные гаражи не должны стоять на пути у нашего будущего — современного образования и развития Саратова».
