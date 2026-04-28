Минздрав улучшил работу с выдачей льготных лекарств

В числе получателей льготных лекарств не только пенсионеры, но и дети. Уже больше шести лет Михаил живёт с тяжелой формой астмы. Ежедневно он принимает препараты, которые не просто облегчают симптомы, а воздействуют на сами механизмы воспаления. Лекарство мальчик вместе с мамой получает регулярно в аптечном пункте детской поликлиники №2.«Я хочу отметить, что сейчас с препаратами проблем нет. Своевременно выписываются рецепты, все необходимые препараты выдаются вовремя, никаких задержек нет», — поделилась мама пациента Дина Матвеева.Напомним, в текущем году при поддержке губернатора области Романа Бусаргина на закупку льготных лекарств выделено свыше 6 млрд рублей.Программа льготного лекарственного обеспечения находится на особом контроле регионального министерства здравоохранения. Для оперативной работы создано специальное управление, которое занимается сбором заявок, закупками и координацией с аптечным складом.«Ещё одно новшество — это изменение порядка участия в торгах. На сегодняшний день минздрав принимаем участие в совместных аукционах, межрегиональных. Это позволяет минимизировать количество несостоявшихся аукционов, а также своевременно поставить на аптечный склад лекарственные препараты», — подчеркнул министр здравоохранения Владимир Дудаков.