Депутаты городской Думы: «Дворовая территория бывшего авиационного техникума – не место для гаражей»

- Необходимо вернуть учебному учреждению территорию, которая когда-то была «уведена» в частную собственность. Правоохранительным органам предстоит разобраться, как и чьими руками это было сделано. А тем, кто когда-то заполучил лакомый кусочек земли в центре города, придется осознать, что справедливость будет восстановлена, - считает депутат Саратовской городской Думы Вячеслав Тарасов.Его мнение поддерживает коллега по городской Думе Игорь Фомин:- Дворовая территория, изначально принадлежавшая техникуму, – не место для личных гаражей. Нужно разобраться, как это вообще стало возможным. Последствия давних бездумных решений приходится решать сегодня. Позиция властей в этом вопросе принципиальная и жесткая: приоритет отдается интересам жителей, социально значимым объектам.