Депутаты городской Думы: «Дворовая территория бывшего авиационного техникума – не место для гаражей»
Напомним, при подготовке строительной площадки для укрепления здания стало известно о долгосрочной аренде территории внутреннего двора
- Необходимо вернуть учебному учреждению территорию, которая когда-то была «уведена» в частную собственность. Правоохранительным органам предстоит разобраться, как и чьими руками это было сделано. А тем, кто когда-то заполучил лакомый кусочек земли в центре города, придется осознать, что справедливость будет восстановлена, - считает депутат Саратовской городской Думы Вячеслав Тарасов.
Его мнение поддерживает коллега по городской Думе Игорь Фомин:
- Дворовая территория, изначально принадлежавшая техникуму, – не место для личных гаражей. Нужно разобраться, как это вообще стало возможным. Последствия давних бездумных решений приходится решать сегодня. Позиция властей в этом вопросе принципиальная и жесткая: приоритет отдается интересам жителей, социально значимым объектам.
