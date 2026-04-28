28 апреля 2026 ВТОРНИК
Саратовские студенты учатся управлять беспилотниками

На базе учебного центра «Авангард» прошла встреча саратовских студентов с представителями пункта отбора на военную службу по контракту. Молодым людям рассказали об особенностях заключения контракта в войска беспилотных систем. Кроме того, участники мероприятия смогли пройти практические тренировки под руководством опытных специалистов, ветеранов специальной военной операции.

«Благодаря взаимодействию с министерством образования области у студентов появилась возможность получать актуальную информацию о поступлении на контрактную службу в войска беспилотных систем. Кроме того, им предоставляется шанс пройти практические занятия по управлению беспилотниками на симуляторах. Содействие в организации практических занятий оказывают опытные участники СВО. Это гарантирует высокий уровень преподавания и практическую направленность занятий», — подчеркнул офицер пункта отбора Дмитрий Тронин. 
Напомним, в регионе продолжается набор специалистов на военную службу по контракту в войска беспилотных систем. С учетом всех выплат саратовцы могут получить за первый месяц службы от 2,6 млн рублей. За первый год службы — от 5,2 млн рублей.
 
Уточнить информацию о заключении контракта можно по телефону: 8 (8452) 38-19-20 или 117, в районных военкоматах или областном пункте отбора на военную службу: г. Саратов, ул.Буровая, 36.