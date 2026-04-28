Саратовская область – победитель Всероссийского первенства по автомногоборью
В Суздале завершилось Всероссийское первенство по автомногоборью. В соревнованиях приняли участие 136 школьников из 30 регионов. Программа включала пять этапов: фигурное вождение автомобиля, нестандартное скоростное маневрирование, замену колеса, знание правил дорожного движения и основы оказания первой помощи.
Команда Саратовской области заняла 1 место в командном зачёте.
В личном зачёте среди девушек Анастасия Кутищева (Саратовская область) заняла 2 место.
В личном зачёте среди юношей Иван Балин (Саратовская область) занял 2 место.
Оператор мероприятия – Общероссийская общественная детско-юношеская организация «Юные инспекторы движения».