Покупателям больше не нужен паспорт в магазине: QR-код в мессенджере заменит бумажные документы

Торговые сети переходят на новый сервис подтверждения льгот и возраста без бумажных документов. Цифровой ID, работающий через мессенджер MAX и инфраструктуру портала «Госуслуги», позволяет заменить удостоверения личности QR-кодом.Как отметил министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов, сервис существенно упрощает покупки: «Покупателю больше не нужно постоянно иметь при себе оригиналы удостоверений. А для торговых точек это возможность ускорить процесс обслуживания и снизить нагрузку на сотрудников, исключив ручную проверку бумажных документов». Технология актуальна при оформлении скидок для льготных категорий граждан, а также при продаже товаров с возрастными ограничениями.На сегодняшний день подтверждение статуса через Цифровой ID доступно на кассах самообслуживания в 578 объектах федеральной торговой сети.Параллельно ведутся переговоры о внедрении мессенджера MAX с двумя крупными региональными продовольственными сетями — магазинами «Спутник» и «Глория». Кроме того, по последним данным, национальный мессенджер уже работает в 200 объектах несетевой розницы.