Советник из Вольска вошла в число лучших наставников студенческих медиа со всей России

В Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена» прошел Всероссийский семинар-совещание руководителей студенческих медиацентров «МедиаЛаб. Наставники». Мероприятие организовано на пространстве «Маяк воспитания», объединившем передовые методики в сфере воспитательной деятельности.Участниками стали 80 советников директоров по воспитанию профессиональных образовательных организаций из разных регионов России, прошедшие конкурсный отбор. Саратовскую область представила Виктория Корноухова — советник директора по воспитанию Вольского педагогического колледжа им. Ф.И. Панферова.В рамках семинара прошли стратегические и проектные сессии по развитию студенческих медиа, презентации успешных региональных практик наставничества, работа профильных площадок, экспертные консультации и диалог с ведущими специалистами медиаотрасли.Итогом трехдневной работы стало формирование единого профессионального сообщества наставников студенческих медиацентров, что позволит вывести воспитательную работу в учреждениях СПО на качественно новый уровень. Мероприятие организовано в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети» и федерального проекта «Педагоги и наставники».