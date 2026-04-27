В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
На Кумысной поляне впервые высадили кедр

На Кумысной поляне впервые высадили кедр

 
На Кумысной поляне проведена экспериментальная посадка деревьев - впервые высажены сеянцы кедра.
 
Специалисты «Кумысной поляны», подобрали оптимально пригодный участок и высадили на нём не одиночный экземпляр кедра, а группу из трёх сеянцев. Такой подход создаст необходимые условия для перекрёстного опыления деревьев.   
 
«Сеянцам предстоит проделать долгий путь, прежде чем мы увидим первые плоды – кедровые шишки. Плодоношение при наилучшем исходе начнётся ориентировочно через 25 лет, после чего орехопродуктивность сохранится в течение нескольких десятилетий», - поделился директор ГУ СО «Кумысная поляна» Алексей Мамонов.     
 
«У нас уже есть пример интродукции кедра. В 1963 году в Базарно-Карабулакском районе, в условиях Поволжской южной лесостепи, были заложены первые экспериментальные посадки кедра сибирского. Тогда было неясно, сможет ли кедр прижиться вдали от привычных мест обитания. Сегодня этот проект признан успешным: кедровые насаждения полностью акклиматизировались, начали плодоносить и органично вписались в местный лесной биоценоз. Не последнюю роль в этом вопросе сыграли охранные мероприятия – в апреле 1997 года на месте посадок было создан памятник природы «Насаждения кедра сибирского», - отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.
 
По итогам нового эксперимента будет дана оценка приживаемости ценной хвойной породы в достаточно суровом для неё климате в черте г.Саратова.
 
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области