На Кумысной поляне впервые высадили кедр

просмотров: 73

На Кумысной поляне проведена экспериментальная посадка деревьев - впервые высажены сеянцы кедра.Специалисты «Кумысной поляны», подобрали оптимально пригодный участок и высадили на нём не одиночный экземпляр кедра, а группу из трёх сеянцев. Такой подход создаст необходимые условия для перекрёстного опыления деревьев.«Сеянцам предстоит проделать долгий путь, прежде чем мы увидим первые плоды – кедровые шишки. Плодоношение при наилучшем исходе начнётся ориентировочно через 25 лет, после чего орехопродуктивность сохранится в течение нескольких десятилетий», - поделился директор ГУ СО «Кумысная поляна» Алексей Мамонов.«У нас уже есть пример интродукции кедра. В 1963 году в Базарно-Карабулакском районе, в условиях Поволжской южной лесостепи, были заложены первые экспериментальные посадки кедра сибирского. Тогда было неясно, сможет ли кедр прижиться вдали от привычных мест обитания. Сегодня этот проект признан успешным: кедровые насаждения полностью акклиматизировались, начали плодоносить и органично вписались в местный лесной биоценоз. Не последнюю роль в этом вопросе сыграли охранные мероприятия – в апреле 1997 года на месте посадок было создан памятник природы «Насаждения кедра сибирского», - отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.По итогам нового эксперимента будет дана оценка приживаемости ценной хвойной породы в достаточно суровом для неё климате в черте г.Саратова.Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области