Маэстро Гергиев  даст единственный концерт в Саратове

28 апреля специальный поезд, на котором путешествуют участники юбилейного XXV Московского Пасхального фестиваля, сделает остановку в Саратове. Маэстро Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров выступит в Концертном зале саратовской филармонии.Саратовцев ждет одно из крупнейших событий культурной жизни России. Выступление коллектива мирового уровня - это, праздник музыки для тысяч россиян, и уникальная площадка для культурного диалога.Юбилейный Московский Пасхальный фестиваль проходит при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.