В Ижевске наградили победителей VII Фестиваля «Театральное Приволжье»

24 апреля 2026 года в Ижевске в Государственном национальном театре Удмуртской Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей VII окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». В мероприятии принял участие заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев.Победителей определили в номинациях «Лучший детский спектакль», «Лучший молодежный спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее художественное оформление» и «Лучшее музыкальное оформление». Отдельно наградили лауреатов конкурса афиш и плакатов.От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова к участникам и гостям обратился заместитель полпреда Олег Машковцев: «Театральное Приволжье» – часть системы общественных инициатив ПФО по поддержке детей и молодежи в культурной, спортивной, интеллектуальной, патриотической и социальной сферах. В последние годы растет число запросов от других округов и новых регионов на участие – это знак качества».К участникам Фестиваля с видеоприветствием обратился председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков: «Этот фестиваль объединил юных талантливых артистов Приволжского федерального округа. Он стал важной творческой площадкой, где можно заявить о себе, обменяться опытом и получить признание профессионалов. Поздравляю лауреатов фестиваля! Бесспорно, ваш успех – результат таланта и упорного труда. Пусть эта победа станет стимулом не останавливаться на достигнутом и удивлять зрителей новыми достижениями».Коллективы из Республики Татарстан, Удмуртии, Пермского края, Самарской, Саратовской, Пензенской областей представили свои спектакли, ставшие лауреатами Фестиваля. В этом году среди почетных гостей фестиваля – актеры молодежного театра-студии «Браво» из г. Харцызска Донецкой Народной Республики.Среди лауреатов фестиваля - юные саратовские артисты и художники.«Белый пароход» театра-студии «Театралика» получил приз за второе место в номинации «Лучший детский спектакль», Павел Семиреков стал обладателем приза за «Лучшую мужскую роль».В конкурсе афиш Варвара Хохлова стала обладателем приза за третье место, а Полина Скорнякова – приза в номинации «Год единства народов России».По информации пресс-службы полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе