Спикер облдумы потребовал проверить законность аренды земли в центре Саратова

«Сомнительные либо безответственные действия становятся помехой на пути развития города. Так в Саратове территория объекта социальной сферы – авиационного техникума, а ранее Мариинской женской гимназии, оказалась сдана гаражному кооперативу в долгосрочную аренду.Сегодня есть решение, выделены ресурсы, чтобы вдохнуть в историческое здание новую жизнь. Вновь сделать его украшением и гордостью города и вернуть на службу обществу. Внутренний двор как неотъемлемая часть данного объекта соцсферы также должен использоваться по назначению. А законность соглашения, лишившего город нужного для развития земельного участка, необходимо подвергнуть тщательному анализу», - отметил Алексей Антонов.Напомним, здание бывшего авиационного техникума планируется реконструировать и вновь использовать для обучения детей. Позицию Алексея Антонова также поддержал вице-спикер областной думы Роман Грибов, а депутаты городской думы.