С началом навигации сотрудники областной службы спасения вышли в рейд

просмотров: 109

В немалой степени сотрудникам службы спасения помогают современная техника и мощные суда, позволяющие оперативно справиться с любой экстренной ситуацией. Скоростное судно, находящееся на балансе спасателей, позволяет быстро подойти к каждой лодке. В прошлом году этот «водный вездеход» совершил более 160 выходов на поисково-спасательные операции.Так, в декабре 2025 года спасатели пришли на помощь двум мужчинам, застрявшим в камышах на островах между Саратовом и Энгельсом. Тогда поиски осложняли туман, высокая волна, снег с дождём и сильный ветер. Для таких погодных условий и катер нужен соответствующий. На обычном добраться туда было бы куда сложнее.«Данное судно хорошо себя зарекомендовало в наших условиях эксплуатации. Оно уверенно держит волну, обладает высокой устойчивостью и манёвренностью», — отметил начальник Энгельсского аварийного спасательного формирования «Служба спасения Саратовской области» Игорь Лушин.По словам спасателей, они не отказались бы еще от нескольких единиц такой техники, которая высоко зарекомендовала себя на практике.