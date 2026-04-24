С началом навигации сотрудники областной службы спасения вышли в рейд
На этой неделе сотрудники Энгельсского подразделения областной службы спасения приступили к патрулированию акватории Волги. Специалисты напомнили владельцам маломерных судов о необходимости иметь на борту спасательные жилеты и рассказали о действиях при возникновении экстренных ситуаций.
В немалой степени сотрудникам службы спасения помогают современная техника и мощные суда, позволяющие оперативно справиться с любой экстренной ситуацией. Скоростное судно, находящееся на балансе спасателей, позволяет быстро подойти к каждой лодке. В прошлом году этот «водный вездеход» совершил более 160 выходов на поисково-спасательные операции.
Так, в декабре 2025 года спасатели пришли на помощь двум мужчинам, застрявшим в камышах на островах между Саратовом и Энгельсом. Тогда поиски осложняли туман, высокая волна, снег с дождём и сильный ветер. Для таких погодных условий и катер нужен соответствующий. На обычном добраться туда было бы куда сложнее.
«Данное судно хорошо себя зарекомендовало в наших условиях эксплуатации. Оно уверенно держит волну, обладает высокой устойчивостью и манёвренностью», — отметил начальник Энгельсского аварийного спасательного формирования «Служба спасения Саратовской области» Игорь Лушин.
По словам спасателей, они не отказались бы еще от нескольких единиц такой техники, которая высоко зарекомендовала себя на практике.
