Участники XI Всероссийского фестиваля спорта оценили атмосферу и гостеприимство Саратова

В Саратове на базе СГМУ им. В. И. Разумовского проходит финал XI Всероссийского фестиваля спорта «Физическая культура и спорт — вторая профессия врача».

 
В город на Волге съехались студенты-медики и фармацевты со всей России, чтобы не только побороться за победу в соревнованиях, но и познакомиться с одним из старейших культурных центров Поволжья.
 
По словам участников, Саратов произвел на них сильное впечатление. Сборная команда Алтайского ГМУ отметила архитектуру и особую атмосферу города. Гости уже успели оценить местный колорит и запланировали посетить все главные достопримечательности в рамках экскурсионной программы, подготовленной Саратовским медуниверситетом. Студенты признались, что благодаря радушию местных жителей и уютной атмосфере города почувствовали себя как дома.
 
«Дом напоминает хороший, мягкий климат, а также приветливые жители — здесь действительно доброжелательные люди, всегда готовые помочь, подсказать, улыбнуться. И, конечно, общее настроение Саратовского университета. Оно такое же теплое и открытое, как и в Алтайском крае, откуда мы родом. Чувствуется, что здесь тоже ценят традиции, уважают гостей и искренне любят свое дело. Это создает удивительное ощущение домашнего уюта даже в гостях»,- отметила команда.
 
Единодушны с ними обучающиеся Первого Московского ГМУ им. И.М. Сеченова. Их приятно удивили улыбчивые и открытые люди, а также трогательная встреча на вокзале с искренней помощью и радушием. Саратовкий медуниверситет подготовил насыщенные экскурсии, которые позволили гостям не только увидеть главные достопримечательности, но и прочувствовать настроение города. Команда  уже успела прогуляться по городу и была впечатлена набережной.
 
«Пейзаж потрясающий — красивый, широкий, волжский. Особенно завораживает вид на мост и два города, расположенные рядом. Стоишь и смотришь — и не можешь оторваться. Очень захотелось вернуться сюда уже после фестиваля, просто погулять и никуда не спешить»,- подчеркнули участники.
 
Фестиваль стал не только площадкой для спортивных достижений, но и позволил участникам из разных регионов открыть для себя Саратов как город с богатой историей, красивой архитектурой и открытыми, доброжелательными людьми.
 