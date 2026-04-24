26 управленцев из Саратовской области принимают участие в онлайн-полуфиналах конкурса «Лидеры России. Команда».

Полуфиналы конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объединили 3 595 управленцев из 89 регионов страны. В таком формате конкурс проводится впервые. Позади дистанционный этап, в нем приняли участие более 75 тысяч человек. Они выполняли серию тестов, по которым оценивали умение креативно и стратегически мыслить, распределять задачи и, главное, работать сообща, вместе отвечать за результат. В онлайн-полуфиналы прошли почти 750 команд.От Саратовской области на конкурс было зарегистрировано 783 участника. В онлайн-полуфиналы в составе своих команд прошли 26 управленцев, которые представляют сферы транспорта и дорожного хозяйства, государственной и муниципальной службы. В числе полуфиналистов сборная команда министерства информации и массовых коммуникаций Саратовской области и ГАУ СМИ СО «Регион 64». Испытания продолжатся в формате онлайн до мая 2026 года для конкурсантов всех категорий.Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул, что главным фактором успеха команд является их слаженность. По его словам, задания создавались так, чтобы максимально воспроизводить реальные жизненные ситуации, требующие стратегического мышления, эрудиции и умения работать сообща.Андрей Бетин отметил: «Работа команды состоит в том, чтобы сообща решать задачи, характерные для руководителей на разных управленческих позициях. Задания создавались таким образом, чтобы они моделировали реальные жизненные ситуации, учитывали современные вызовы, ограниченность ресурсов и времени, включали изменяющиеся условия и новые обстоятельства. Все так, как в реальной жизни».Задания полуфиналов касаются различных аспектов командного управления – стратегии, операционной деятельности, оценке эффективности и других.Мероприятия уже прошли для участников категории «Сборные управленческие команды», сейчас онлайн-испытания продолжаются для групп участников из категорий «Управленческие команды организаций», в мае 2026 года оценочные задания полуфиналов пройдут для конкурсантов категорий «Государственные управленческие команды» и «Управленческие команды корпораций».Председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России», управляющий партнер АО «ЭКОПСИ» Павел Безручко рассказал, что задания полуфиналов разрабатывались с учетом равных условий для всех отраслей и рассчитаны на участников с высоким уровнем управленческого опыта. Он пояснил, что каждый полуфинал уникален: задания и чек-листы экспертов отличаются, что исключает возможность списывания и делает экспертизу максимально объективной. В подготовке принимали участие специалисты по управлению персоналом государственных структур и крупных коммерческих компаний.Впервые все полуфинальные испытания проходят полностью онлайн, что, по словам Безручко, требует от участников большей дисциплины, выносливости и быстрой адаптации, зато упрощает логистику и позволяет командам работать из разных городов и регионов.Заместитель министра информации и массовых коммуникаций Саратовской области Мария Маламанова, полуфиналистка конкурса отметила, что конкурс «Лидеры России. Команда» дает уникальную возможность для развития лидерских качеств и обмена опытом между участниками, а также показывает их потенциал:«В полуфинал конкурса проходят десятки сильнейших команд. Участие саратовских команд в конкурсе подтверждает высокий уровень управленческого потенциала региона и готовность интегрироваться в федеральную управленческую повестку, формируя решения, значимые для развития экономики и общества».Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года, и за это время на участие в нем было подано более одного миллиона заявок из всех регионов России и 150 стран мира. Более 650 участников конкурса были назначены на руководящие должности, отмечают организаторы.