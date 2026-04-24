Сергей Егоров: Создание безопасных условий в соцучреждениях - приоритет

просмотров: 105

«На особом контроле находятся объекты с круглосуточным пребыванием людей. В палатах и отделениях лечебных учреждений температура воздуха соответствует санитарным нормам. Соблюдение температурного режима контролируется главными врачами. Для оперативного реагирования мобильные телефоны руководителей опубликованы на официальных сайтах медицинских организаций», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.«В домах-интернатах, реабилитационных учреждениях, социально-оздоровительных центрах, учреждениях семьи и детства с постоянным пребыванием пожилых людей, детей, людей с ограниченными возможностями здоровья мониторинг температурного режима проводится на постоянной основе. В случае необходимости производится подтапливание с помощью дополнительных источников тепла с соблюдением всех требований безопасности», – прокомментировал министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.По всем вопросам можно обратиться по единому номеру министерства труда и социальной защиты области: 8-800-775-21-09.Как отметил заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров, создание комфортных и безопасных условий в медицинских и социозащитных организациях является приоритетом. «Ситуацию с соблюдением температурного режима держу на личном контроле, все вопросы решаются оперативно и в рабочем порядке», – подчеркнул Сергей Егоров.