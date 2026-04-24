12:00 | 24 апреля
В Саратовской области частные клиники отказываются от проведения абортов
11:42 | 24 апреля
26 управленцев из Саратовской области принимают участие в онлайн-полуфиналах конкурса «Лидеры России. Команда».
11:00 | 24 апреля
Саратовские врачи принимают участие в конференции по развитию медицины здорового долголетия
10:29 | 24 апреля
Сергей Егоров: Создание безопасных условий в соцучреждениях - приоритет
10:00 | 24 апреля
Правоохранительные органы напомнили саратовцам о необходимости соблюдать бдительность
09:13 | 24 апреля
На месте приземления Юрия Гагарина построят многофункциональный образовательный центр
09:00 | 24 апреля
В областном минобразе контролируют температуру в школах и детсадах
15:30 | 23 апреля
Детский коллектив из Саратова представит регион на VII Фестивале «Театральное Приволжье»
14:00 | 23 апреля
В Саратовской области провели первый в 2026 году выпуск мальков в Волгу
13:00 | 23 апреля
Красной книге Саратовской области исполнилось 30 лет
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
На сегодняшний день в регионе десять частных медицинских организаций приняли консолидированные решение отказаться от предоставления услуг по проведению абортов.

 
"В Саратовской области оказывается всесторонняя поддержка материнству и детству. Действуют меры соцподдержки, реализуются программы для повышения рождаемости, оказывается помощь беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В этом контексте решение ряда частных клиник отказаться от проведения абортов выглядит не только как следование этическим нормам, но и как вклад в решение демографических задач", - отмечают в региональном министерстве здравоохранения.
 
 
«Наша клиника – прежде всего, это медицинское учреждение, которое призвано оказывать медицинскую помощь обратившимся. Мы руководствуемся принципом «не навреди» и в некоторых вопросах коммерческая составляющая уходит на второй план. И если женщина оказывается в ситуации непростого выбора, ей необходимо время на принятие окончательного решения. Здесь, помимо поддержки, важным фактором является оказание комплексной квалифицированной помощи специалистов – психологов, социальных работников и юристов. Все это есть в профильных государственных медучреждениях города и области.
Порой, достаточно одного разговора с грамотным человеком для того, чтобы женщина в состоянии душевного смятения обрела почву под ногами, поверила в свои силы и приняла решение в пользу будущего, в пользу жизни. Такую помощь она может получить в кабинете медико-психологического консультирования женской консультации», - прокомментировала региональный директор клиник «Сова» Наталья Чечель.
 
"Частные медицинские организации, принимая решение отказаться от проведения абортов, демонстрируют высокий уровень социальной ответственности. Выражают свою готовность ставить интересы общества и моральные ценности выше коммерческой выгоды", - подчеркнул министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков.
 
Напомним, на сегодняшний день на территории региона работают 62 кабинета медико-социальной помощи беременным, им оказывается необходимая социально-правовая помощь, осуществляется консультирование с целью поддержки и формирования ценности беременности. За последние пять лет с помощью специалистов удалось снизить количество абортов на 23% процента. Только в этом году на свет появилось 3304 малыша, сделавших семьи, в которых они появились, счастливыми.