В Саратовской области частные клиники отказываются от проведения абортов

"В Саратовской области оказывается всесторонняя поддержка материнству и детству. Действуют меры соцподдержки, реализуются программы для повышения рождаемости, оказывается помощь беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В этом контексте решение ряда частных клиник отказаться от проведения абортов выглядит не только как следование этическим нормам, но и как вклад в решение демографических задач", - отмечают в региональном министерстве здравоохранения.«Наша клиника – прежде всего, это медицинское учреждение, которое призвано оказывать медицинскую помощь обратившимся. Мы руководствуемся принципом «не навреди» и в некоторых вопросах коммерческая составляющая уходит на второй план. И если женщина оказывается в ситуации непростого выбора, ей необходимо время на принятие окончательного решения. Здесь, помимо поддержки, важным фактором является оказание комплексной квалифицированной помощи специалистов – психологов, социальных работников и юристов. Все это есть в профильных государственных медучреждениях города и области.Порой, достаточно одного разговора с грамотным человеком для того, чтобы женщина в состоянии душевного смятения обрела почву под ногами, поверила в свои силы и приняла решение в пользу будущего, в пользу жизни. Такую помощь она может получить в кабинете медико-психологического консультирования женской консультации», - прокомментировала региональный директор клиник «Сова» Наталья Чечель."Частные медицинские организации, принимая решение отказаться от проведения абортов, демонстрируют высокий уровень социальной ответственности. Выражают свою готовность ставить интересы общества и моральные ценности выше коммерческой выгоды", - подчеркнул министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков.Напомним, на сегодняшний день на территории региона работают 62 кабинета медико-социальной помощи беременным, им оказывается необходимая социально-правовая помощь, осуществляется консультирование с целью поддержки и формирования ценности беременности. За последние пять лет с помощью специалистов удалось снизить количество абортов на 23% процента. Только в этом году на свет появилось 3304 малыша, сделавших семьи, в которых они появились, счастливыми.