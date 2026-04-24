Саратовские врачи принимают участие в конференции по развитию медицины здорового долголетия

Двухдневная Всероссийская выездная конференция по развитию медицины здорового долголетия проходит в Саранске. Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов власти, медицинского и научного сообщества, а также экспертов в сфере культуры, СМИ, общественных коммуникаций и здравоохранения.Деловая программа конференции носит прикладной характер, в ходе сессий участники обсудят механизмы управления биологическим возрастом и современные научные подходы к изучению механизмов старения, практические аспекты трансформации центров здоровья в центры медицины здорового долголетия. Отдельные дискуссии посвящены роли регионов в реализации новой модели, взаимодействию с работодателями, развитию корпоративных программ здоровья и формированию здоровых привычек у населения.«Очень примечательно, что конференция ориентирована на выработку конкретных решений в области продления здоровой жизни, поиск возможностей раннего выявления возрастных изменений, а также особая роль уделена цифровым технологиям в поддержке здоровья. Также в рамках программы рассматриваются вопросы охраны здоровья граждан, включая вклад культуры, двигательной активности, питания и медиа в формирование устойчивых моделей сохранения здоровья, а также лучшие региональные практики, которые могут быть масштабированы на федеральном уровне. Все это идет на пользу региональному здравоохранению, применимо на местах, вызывает интерес наших врачей, которые готовы учиться и использовать полученные знания в практической плоскости», - отметил министр здравоохранения Владимир Дудаков.