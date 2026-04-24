На месте приземления Юрия Гагарина построят многофункциональный образовательный центр

Вячеслав Володин провел совещание по строительству второй очереди Парка покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина, в котором приняли участие первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, первый заместитель Министра культуры РФ Сергей Обрывалин, заместитель генерального директора ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Владимир Соколов.На сегодняшний день подрядчик приступил к выполнению подготовительных работ.Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство.В рамках второй очереди будет построен-многофункциональный образовательный центр «Мир»,-павильон «Восток-1», центр подготовки космонавтов «Капитаны будущего»,-тематические сооружения, посвященные истории космонавтики и будущему освоению космоса.Срок завершения второй очереди парка – декабрь 2028 года.Напомним, по инициативе Вячеслава Володина на месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе открыт Парк покорителей космоса. Проект был реализован в рамках государственно-частного партнерства. Парк передан в федеральную собственность.