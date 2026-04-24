24 апреля 2026 ПЯТНИЦА
12:00 | 24 апреля
В Саратовской области частные клиники отказываются от проведения абортов
11:42 | 24 апреля
26 управленцев из Саратовской области принимают участие в онлайн-полуфиналах конкурса «Лидеры России. Команда».
11:00 | 24 апреля
Саратовские врачи принимают участие в конференции по развитию медицины здорового долголетия
10:29 | 24 апреля
Сергей Егоров: Создание безопасных условий в соцучреждениях - приоритет
10:00 | 24 апреля
Правоохранительные органы напомнили саратовцам о необходимости соблюдать бдительность
09:13 | 24 апреля
На месте приземления Юрия Гагарина построят многофункциональный образовательный центр
09:00 | 24 апреля
В областном минобразе контролируют температуру в школах и детсадах
15:30 | 23 апреля
Детский коллектив из Саратова представит регион на VII Фестивале «Театральное Приволжье»
14:00 | 23 апреля
В Саратовской области провели первый в 2026 году выпуск мальков в Волгу
13:00 | 23 апреля
Красной книге Саратовской области исполнилось 30 лет
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Жителям Саратовской области для обеспечения личной и общественной безопасности необходимо быть осторожными и бдительными.




В случае обнаружения подозрительных предметов следует незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. Нельзя приближаться, трогать, вскрывать и перемещать находку. До прибытия оперативно-следственной группы следует отойти на безопасное расстояние от обнаруженного предмета.

Подозрительными транспортными средствами считаются авто, номерные знаки которых кажутся «самодельными» или их передние и задние номера не совпадают. Также должен вызывать подозрение транспорт, припаркованный на длительное время на месте, не предназначенном для парковки.

При возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно информировать компетентные органы.

На территории Саратовской области запрещается использовать беспилотные воздушные летательные суда, за исключением аппаратов, используемых органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций.

В соответствии с региональным законодательством запрещены публикация и распространение в СМИ, интернете и мессенджерах информации (в том числе фото- и видеоматериалов), касающейся применения и последствий применения на территории региона беспилотных воздушных судов.

Это касается и информации, позволяющей идентифицировать их тип, место нахождения или падения, запуска или траектории полета, определения места атаки и факта поражения объектов, а также характер повреждений.

Запрет распространяется также на применение и последствия применения систем противодействия беспилотным воздушным судам, включая противовоздушную оборону и радиоэлектронную борьбу.

Согласно памятке, разработанной управлением региональной безопасности, в случае обнаружения беспилотного воздушного судна жителей региона просят сообщать по номеру 112.

Номера телефонов дежурных служб в Саратовской области:

- УФСБ России по Саратовской области: 37-30-01;

- Полиция: 102;

- Росгвардия: 20-07-71;

- ГУ МЧС России: 101, 112;

- УМВД России по г. Саратову: 74-70-96.