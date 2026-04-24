Правоохранительные органы напомнили саратовцам о необходимости соблюдать бдительность

просмотров: 106

В случае обнаружения подозрительных предметов следует незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. Нельзя приближаться, трогать, вскрывать и перемещать находку. До прибытия оперативно-следственной группы следует отойти на безопасное расстояние от обнаруженного предмета.Подозрительными транспортными средствами считаются авто, номерные знаки которых кажутся «самодельными» или их передние и задние номера не совпадают. Также должен вызывать подозрение транспорт, припаркованный на длительное время на месте, не предназначенном для парковки.При возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно информировать компетентные органы.На территории Саратовской области запрещается использовать беспилотные воздушные летательные суда, за исключением аппаратов, используемых органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций.В соответствии с региональным законодательством запрещены публикация и распространение в СМИ, интернете и мессенджерах информации (в том числе фото- и видеоматериалов), касающейся применения и последствий применения на территории региона беспилотных воздушных судов.Это касается и информации, позволяющей идентифицировать их тип, место нахождения или падения, запуска или траектории полета, определения места атаки и факта поражения объектов, а также характер повреждений.Запрет распространяется также на применение и последствия применения систем противодействия беспилотным воздушным судам, включая противовоздушную оборону и радиоэлектронную борьбу.Согласно памятке, разработанной управлением региональной безопасности, в случае обнаружения беспилотного воздушного судна жителей региона просят сообщать по номеру 112.Номера телефонов дежурных служб в Саратовской области:- УФСБ России по Саратовской области: 37-30-01;- Полиция: 102;- Росгвардия: 20-07-71;- ГУ МЧС России: 101, 112;- УМВД России по г. Саратову: 74-70-96.