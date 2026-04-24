24 апреля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
12:00 | 24 апреля
В Саратовской области частные клиники отказываются от проведения абортов
11:42 | 24 апреля
26 управленцев из Саратовской области принимают участие в онлайн-полуфиналах конкурса «Лидеры России. Команда».
11:00 | 24 апреля
Саратовские врачи принимают участие в конференции по развитию медицины здорового долголетия
10:29 | 24 апреля
Сергей Егоров: Создание безопасных условий в соцучреждениях - приоритет
10:00 | 24 апреля
Правоохранительные органы напомнили саратовцам о необходимости соблюдать бдительность
09:13 | 24 апреля
На месте приземления Юрия Гагарина построят многофункциональный образовательный центр
09:00 | 24 апреля
В областном минобразе контролируют температуру в школах и детсадах
15:30 | 23 апреля
Детский коллектив из Саратова представит регион на VII Фестивале «Театральное Приволжье»
14:00 | 23 апреля
В Саратовской области провели первый в 2026 году выпуск мальков в Волгу
13:00 | 23 апреля
Красной книге Саратовской области исполнилось 30 лет
В областном минобразе контролируют температуру в школах и детсадах

По поручению губернатора Романа Бусаргина министерство образования Саратовской области держит на особом контроле температурный режим в школах, детских садах, колледжах и техникумах.




В учреждениях ежедневно проводится мониторинг температуры. В настоящий момент на 817 объектах образования осуществляется подтапливание.

«Руководители учреждений отслеживают показатели в учебных кабинетах, спальнях, игровых комнатах и других местах пребывания детей. При выявлении отклонений от санитарных норм администрации незамедлительно принимают меры по нормализации теплового режима, в том числе за счет использования дополнительных разрешенных источников тепла. Особое внимание уделяется организациям с круглосуточным пребыванием воспитанников», - сообщило министерство образования.

Работает горячая линия по вопросам отопления образовательных учреждений, телефон 23‑43‑69.

Напомним, что 23 апреля губернатор поставил задачу чиновникам провести мониторинг температурного режима в социальных учреждениях. Поводом для соответствующего поручения послужили многочисленные обращения жителей.

Задача проконтролировать температуру воздуха в подведомственных учреждениях - детских садах, школах и больницах - поставлена как перед министерствами образования, культуры, здравоохранения, труда и социальной защиты, так и перед органами местного самоуправления.

«В случае отклонения от установленных нормативов поручено сделать все для того, чтобы скорректировать температурный режим. Ответственными за данную работу назначены заместители председателя правительства Саратовской области Сергей Егоров и Владимир Попов», - заявил Роман Бусаргин.