В областном минобразе контролируют температуру в школах и детсадах

В учреждениях ежедневно проводится мониторинг температуры. В настоящий момент на 817 объектах образования осуществляется подтапливание.«Руководители учреждений отслеживают показатели в учебных кабинетах, спальнях, игровых комнатах и других местах пребывания детей. При выявлении отклонений от санитарных норм администрации незамедлительно принимают меры по нормализации теплового режима, в том числе за счет использования дополнительных разрешенных источников тепла. Особое внимание уделяется организациям с круглосуточным пребыванием воспитанников», - сообщило министерство образования.Работает горячая линия по вопросам отопления образовательных учреждений, телефон 23‑43‑69.Напомним, что 23 апреля губернатор поставил задачу чиновникам провести мониторинг температурного режима в социальных учреждениях. Поводом для соответствующего поручения послужили многочисленные обращения жителей.Задача проконтролировать температуру воздуха в подведомственных учреждениях - детских садах, школах и больницах - поставлена как перед министерствами образования, культуры, здравоохранения, труда и социальной защиты, так и перед органами местного самоуправления.«В случае отклонения от установленных нормативов поручено сделать все для того, чтобы скорректировать температурный режим. Ответственными за данную работу назначены заместители председателя правительства Саратовской области Сергей Егоров и Владимир Попов», - заявил Роман Бусаргин.