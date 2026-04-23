15:30 | 23 апреля
Детский коллектив из Саратова представит регион на VII Фестивале «Театральное Приволжье»
13:00 | 23 апреля
Красной книге Саратовской области исполнилось 30 лет
12:30 | 23 апреля
В Саратовской области стартовала Всероссийская акция «Георгиевская лента»
12:00 | 23 апреля
Пушкинка проведет круглый стол с ветераном-ликвидатором Чернобыльской АЭС
11:30 | 23 апреля
Молодые руководители в сфере культуры из Саратовской области принимают участие в федеральном проекте «Капитаны культуры»
10:30 | 23 апреля
25 апреля в Саратовской области пройдет Всероссийский субботник
09:45 | 23 апреля
Продолжается приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
09:30 | 23 апреля
Саратовские предприниматели смогут масштабировать бизнес на «Платформе роста»  
15:30 | 22 апреля
Май подарит жителям области дополнительные дни отдыха
14:00 | 22 апреля
Программные расходы области за первый квартал 2026 года превысили 41 млрд рублей
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
21 апреля 2026 года в Ижевске на сцене Республиканского дома народного творчества стартовал окружной финал VII фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Проект организован по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.



В VII сезоне приняли участие более 25 тысяч юных артистов из 1,5 тысячи непрофессиональных театральных коллективов. В финал вышли 28 спектаклей из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.

В течение четырех дней коллективы из Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Пермского края, Пензенской, Самарской и Саратовской областей представят свои спектакли-победители.

Саратовскую область представляет детский театр-студия «Театралика» из Саратова. «Театралика» - победитель всероссийских и международных конкурсов и фестивалей театрального искусства в России и Италии. Многие постановки ориентированы на взрослую аудиторию и поднимают серьезные, глубокие темы.

В этом году среди участников фестиваля – актеры молодежного театра-студии «Браво» из г. Харцызска Донецкой Народной Республики. В рамках акции «Елка желаний» ребята загадали поучаствовать в фестивале, и их мечта сбылась: теперь они вместе с коллективами из ПФО на брендовом проекте Приволжья.

Министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьев на открытии отметил вклад юных актеров в развитие любительского театра, подчеркнув их роль как примера для сверстников. Он выразил уверенность, что участники увезут яркие эмоции и желание вернуться в Республику.

В день открытия зрители увидели спектакль «Однажды на ярмарке» детской татарской театральной студии «Апуш», а также «Аватары» от коллектива «Браво» из Донецкой Народной Республики.

Второй день фестиваля пройдет в Театре кукол Удмуртской Республики: Театр-студия «Театралика» из Саратовской области представит «Белый пароход», а коллектив DragLAB из Самарской области – «Барабаны в ночи».

23 апреля покажут «Женитьбу Бальзаминова» актеров из Пензенской области и «Калеку с острова И.» авторского студенческого театра из Пермского края.

В заключительный день, 24 апреля, на сцене Государственного национального театра Удмуртской Республики выступит коллектив из Удмуртии со спектаклем «Цветик-семицветик», после чего состоится торжественная церемония награждения победителей. Прямую трансляцию церемонии можно будет увидеть на сайте театральноеприволжье.рф и цифровой платформе «Культура.РФ».

Для участников подготовлена насыщенная экскурсионная программа с мастер классами от преподавателей ГИТИСа, поездкой в город Воткинск, посещением музея П.И. Чайковского, этнографического музея заповедника «Лудорвай» и музея М.Т. Калашникова, а также вечером дружбы с народными танцами, играми и угощениями, театральным балом, встречей с лектором общества «Знание» и полезной программой (плетение сетей, изготовление окопных свечей и марлевых повязок).