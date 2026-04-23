Красной книге Саратовской области исполнилось 30 лет

просмотров: 114

В 1996 году вышла в свет первая Красная книга Саратовской области.«Необходимость её издания была вызвана нарастанием неблагоприятных тенденций в состоянии отдельных видов растительного и животного мира, произошедших в результате изменения природных условий их обитания под воздействием различных антропогенных факторов и, как следствие, неутешительными прогнозами научного сообщества», - напомнил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.Предшественниками книги по флоре стали публикации саратовских ботаников «Растения Саратовской области, подлежащие охране» (1977), «Редкие и исчезающие растения природной флоры Саратовской области» (1978), не имеющие правового статуса, а также решение Саратовского облисполкома от 10 июля 1980 г. №309 «Об охране дикорастущих растений на территории Саратовской области». По фауне – начало инвентаризации животного мира и подготовка к изданию первого сборника «Фауна Саратовской области», в котором представлены предварительные списки редких видов.Возглавил работу по подготовке издания комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов области, объединив усилия всех заинтересованных организаций.Книга создавалась совместными усилиями ботаников, зоологов, экологов, которые опирались на собственные многолетние исследования флоры и фауны области, анализ и обобщение многочисленных публикаций. Коллектив авторов-составителей включал учёных Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Саратовского государственного педагогического института им. К.А. Федина, Саратовской сельскохозяйственной академии им. Н.И. Вавилова, Ботанического сада СГУ, НПО «Элита Поволжья» и ряда других учреждений.Перечень видов, занесённых в нормативный документ, был утверждён постановлением на тот момент администрации Саратовской области от 22 апреля 1996 г. №232 «Об утверждении перечня видов растений и животных для занесения в Красную книгу Саратовской области и такс для исчисления размера ущерба» и подлежал охране.Первая книга состояла из двух частей «Растения, грибы, лишайники» и «Животные» и включала описания 404 видов, в том числе 4 грибов, 1 лишайника, 184 растений природной флоры, 60 интродуцентов, 155 животных. Текстовые описания каждого вида были дополнены их цветными изображениями, что сделало информационный материал наглядным и доступным для широкого круга лиц.Выпуск областной Красной книги стал значимым событием в охране местной живой природы. Многие виды флоры и фауны не исчезли только благодаря принятию специальных мер охраны.Список охраняемых видов со временем, с получением новых вводных, корректировался, Красная книга Саратовской области – переиздавалась. В настоящее время действует третье издание Красной книги Саратовской области, которое содержит актуальные сведения о состоянии биоразнообразия региона, что позволяет обеспечивать эффективную защиту и охрану его уникальных представителей.Ознакомиться с первым изданием можно на сайте министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области в разделе «Красная книга Саратовской области».Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области