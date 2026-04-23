Продолжается приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Проект предоставляет школьникам и студентам среднего профессионального образования возможность войти в состав крупнейшего сообщества единомышленников и получить поддержку в реализации своих талантов совместно с Движением Первых.К участию приглашаются учащиеся 1–10 классов, студенты колледжей и техникумов, а также образовательные организации.Программа конкурса направлена на личностное развитие, поиск профессионального пути и создание условий для самореализации молодёжи.Победители и призеры получат уникальные возможности: от путевки в «Артек» и легендарного «Путешествия мечты» до денежных грантов на образование и запуск собственных проектов.Подать заявку на участие в конкурсе можно в следующие сроки:— для учеников 1–7 классов — до 30 мая— для образовательных организаций — до 14 июня— для учеников 8–10 классов и студентов СПО — до 19 июняРегистрация доступна по ссылке: https://большаяперемена.онлайн/?utm_sou=&ysclid=mna10so33263…Комитет молодёжной политики Саратовской области