В Саратовской области провели первый в 2026 году выпуск мальков в Волгу

просмотров: 230

В этом году первую партию растительноядных рыб — сазана, белого амура и толстолобика выпустили в Волгу 20 апреля - в районе балаковского причала по программе Нижне-Волжского управления федеральных автомобильных дорог Росавтодора. Эта организация является заказчиком строительства нового моста через Волгу в Саратове и выпуск мальков ценных пород рыбы осуществляет с 2025 года. Программа рассчитана на 3 года. Объемы выпускаемой рыбы определены в соответствии с оценкой воздействия на водные биоресурсы.«Мероприятия по восстановлению водных биоресурсов в этом году стартовали с выпуска более 780 тысяч мальков сазана, толстолобика и белого амура. До 30 апреля заказчик моста через Волгу, рыбопитомники и комиссия, в состав которой входит и комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, выпустят в Волгу — 1,353 млн шт. сазана, 973,16 тысяч шт. белого амура и 1,117 млн шт. толстолобика. Планируется в этом году и выпуск стерляди.В прошлом году эта дорожно-строительная организация выпустила в Волгу более 3,9 млн мальков. А всего за 3 года, на которые заключен договор, в реку будет выпущено почти 12 млн мальков», - рассказал министр области — председатель комитета Александр Гаврилов.Выпуск мальков проходит ежегодно по заказу различных организаций в порядке компенсации ущерба, нанесенного ими водным биологическим ресурсам. За процессом следит специальная комиссия. Отгрузку мальков осуществляют рыбопитомники области в рамках договора, заключенного с Волго-Камским территориальным управлением Росрыболовства.Как отметили в комитете, в 2025 году выпуск молоди ценных видов рыб в Волгоградское и Саратовское водохранилища в пределах региона составил 5,541 млн шт., что превысило показатели 2024 года на 46,7%.Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области