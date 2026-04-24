12:00 | 24 апреля
В Саратовской области частные клиники отказываются от проведения абортов
11:42 | 24 апреля
26 управленцев из Саратовской области принимают участие в онлайн-полуфиналах конкурса «Лидеры России. Команда».
11:00 | 24 апреля
Саратовские врачи принимают участие в конференции по развитию медицины здорового долголетия
10:29 | 24 апреля
Сергей Егоров: Создание безопасных условий в соцучреждениях - приоритет
10:00 | 24 апреля
Правоохранительные органы напомнили саратовцам о необходимости соблюдать бдительность
09:13 | 24 апреля
На месте приземления Юрия Гагарина построят многофункциональный образовательный центр
09:00 | 24 апреля
В областном минобразе контролируют температуру в школах и детсадах
15:30 | 23 апреля
Детский коллектив из Саратова представит регион на VII Фестивале «Театральное Приволжье»
14:00 | 23 апреля
В Саратовской области провели первый в 2026 году выпуск мальков в Волгу
13:00 | 23 апреля
Красной книге Саратовской области исполнилось 30 лет
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратовской области провели первый в 2026 году выпуск мальков в Волгу

В этом году первую партию растительноядных рыб — сазана, белого амура и толстолобика выпустили в Волгу 20 апреля - в районе балаковского причала по программе Нижне-Волжского управления федеральных автомобильных дорог Росавтодора. Эта организация является заказчиком строительства нового моста через Волгу в Саратове и выпуск мальков ценных пород рыбы осуществляет с 2025 года. Программа рассчитана на 3 года. Объемы выпускаемой рыбы определены в соответствии с оценкой воздействия на водные биоресурсы.
 
«Мероприятия по восстановлению водных биоресурсов в этом году стартовали с выпуска более 780 тысяч мальков сазана, толстолобика и белого амура. До 30 апреля заказчик моста через Волгу, рыбопитомники и комиссия, в состав которой входит и комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, выпустят в Волгу — 1,353 млн шт. сазана, 973,16 тысяч шт. белого амура и 1,117 млн шт. толстолобика. Планируется в этом году и выпуск стерляди.
 
В прошлом году эта дорожно-строительная организация выпустила в Волгу более 3,9 млн мальков. А всего за 3 года, на которые заключен договор, в реку будет выпущено почти 12 млн мальков», - рассказал министр области — председатель комитета Александр Гаврилов.
 
Выпуск мальков проходит ежегодно по заказу различных организаций в порядке компенсации ущерба, нанесенного ими водным биологическим ресурсам. За процессом следит специальная комиссия. Отгрузку мальков осуществляют рыбопитомники области в рамках договора, заключенного с Волго-Камским территориальным управлением Росрыболовства.
 
Как отметили в комитете, в 2025 году выпуск молоди ценных видов рыб в Волгоградское и Саратовское водохранилища в пределах региона составил 5,541 млн шт., что превысило показатели 2024 года на 46,7%.
 
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области