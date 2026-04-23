Пушкинка проведет круглый стол с ветераном-ликвидатором Чернобыльской АЭС

просмотров: 123

Причины, последствия и мировое значение чернобыльской катастрофы обсудят в рамках круглого стола.Участники смогут узнать историю события из первых уст: специальным гостем встречи станет Сергей Владимирович Пилипчук — ветеран‑ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Он поделится с аудиторией воспоминаниями об устранении последствий техногенной катастрофы.Представитель Балаковской атомной станции расскажет о современном состоянии атомной энергетики. После чего гости услышат доклад об участии специалистов Семипалатинского полигона в ликвидации последствий аварии в Чернобыле, который представят учащиеся лицея «Звезда».Отдельная часть встречи будет посвящена вопросам безопасности. Специалисты на примерах Чернобыля и Балаково расскажут, какие изменения произошли в атомной энергетике для обеспечения безопасности граждан.