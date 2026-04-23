Саратовские предприниматели смогут масштабировать бизнес на «Платформе роста»  

Саратовские предприниматели смогут масштабировать бизнес на «Платформе роста»  

Продолжается заявочная кампания на участие во всероссийской акселерационной программе «Платформа роста». Проект реализуется объединенной компанией РВБ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ).
 
«Платформа роста» — это комплексная программа системной поддержки отечественных брендов. О создании проекта было объявлено в июле 2024 года, а в январе 2025 года инициатива была представлена Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
 
Участие в программе является бесплатным. Резиденты «Платформы роста» получат доступ к современному инструментарию для создания и продвижения товаров, что позволит вывести локальные производства на новый уровень развития.
 
Проект уже доказал свою эффективность в субъектах Российской Федерации. На сегодняшний день к «Платформе роста» присоединились более 1200 брендов из 42 регионов России.
 
В целом по стране, как свидетельствуют данные аналитики, средний прирост оборота участников «Платформы роста» достигает 80%.
 
Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко подчеркнул:
 
«Поддержка локальных брендов — одно из приоритетных направлений развития экономики нашего региона. «Платформа роста» предоставляет саратовским производителям уникальный шанс получить системные инструменты для работы на федеральных маркетплейсах без финансовой нагрузки на бюджет. Это прямая дорога к увеличению объемов производства и расширению географии поставок. Мы призываем активных предпринимателей использовать эту возможность».
 
Подать заявку на участие в проекте «Платформа роста» можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6882248902848f0017109a01/.
 
Министерство инвестиционной политики Саратовской области