23 апреля 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:30 | 22 апреля
Май подарит жителям области дополнительные дни отдыха
14:00 | 22 апреля
Программные расходы области за первый квартал 2026 года превысили 41 млрд рублей
13:30 | 22 апреля
Саратовские курсанты и герои СВО сразились в  интеллектуальной игре «Мы помним! Мы гордимся!»
12:30 | 22 апреля
«Настоящий чемпион — тот, кто смог воспитать себя сам»: Мария Киселева выступила в Саратове с лекцией от Общества «Знание»  
11:35 | 22 апреля
Начал действовать нерестовый запрет на рыбную ловлю
11:29 | 22 апреля
В Саратове стартовал финал XI Фестиваля спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»
09:23 | 22 апреля
Владимир Путин встретился с участниками форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» и наградил лауреатов премии «Служение»
09:07 | 22 апреля
Глава района провела экскурсию для финалистов программы «Наши герои»
21:14 | 21 апреля
В Саратове пройдет социально-просветительская акция «Видимо-невидимо» при поддержке регионального Минздрава
15:30 | 21 апреля
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Май подарит жителям области дополнительные дни отдыха

Новости
В этом году 1 Мая – Праздник Весны и Труда приходится на пятницу. С учетом последующих выходных в субботу и воскресенье работающие в режиме пятидневной рабочей недели отдыхать будут три дня – 1, 2 и 3 мая.
 
Работающие в режиме шестидневной рабочей недели отдыхать будут 1 мая и 3 мая, а 2 мая станет для них рабочим днем, если иное не предусмотрено локальными актами организации.
 
30 апреля будет для всех рабочим днем, сокращенным на один час.
 
9 Мая – День Победы в 2026 году приходится на субботу.
 
Согласно трудовому законодательству при совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день переносится на следующий после праздничного дня рабочий день.
 
Таким образом, жители области, работающие в режиме пятидневной рабочей недели, отдыхать будут три дня – 9, 10 и 11 мая. Для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, днями отдыха станут два дня – 9 и 10 мая.
 
При этом для всех работников 8 мая будет являться сокращенным рабочим днем на один час.
 
Министерство труда и социальной защиты области