Май подарит жителям области дополнительные дни отдыха

В этом году 1 Мая – Праздник Весны и Труда приходится на пятницу. С учетом последующих выходных в субботу и воскресенье работающие в режиме пятидневной рабочей недели отдыхать будут три дня – 1, 2 и 3 мая.Работающие в режиме шестидневной рабочей недели отдыхать будут 1 мая и 3 мая, а 2 мая станет для них рабочим днем, если иное не предусмотрено локальными актами организации.30 апреля будет для всех рабочим днем, сокращенным на один час.9 Мая – День Победы в 2026 году приходится на субботу.Согласно трудовому законодательству при совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день переносится на следующий после праздничного дня рабочий день.Таким образом, жители области, работающие в режиме пятидневной рабочей недели, отдыхать будут три дня – 9, 10 и 11 мая. Для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, днями отдыха станут два дня – 9 и 10 мая.При этом для всех работников 8 мая будет являться сокращенным рабочим днем на один час.Министерство труда и социальной защиты области