Программные расходы области за первый квартал 2026 года превысили 41 млрд рублей
На финансирование 21 государственной программы Саратовской области за первый квартал 2026 года направлено 41,6 млрд рублей, или 88,0% от совокупных расходов областного бюджета.
Расходы на реализацию программных мероприятий в социальной сфере составили 28,6 млрд рублей, в том числе:
развитие образования – 11,2 млрд рублей;
развитие здравоохранения – 9,3 млрд рублей;
социальная поддержка и социальное обслуживание населения – 5,9 млрд рублей;
культура – 1,3 млрд рублей;
развитие физической культуры и спорта, молодежной политики – 0,9 млрд рублей.