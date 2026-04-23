Программные расходы области за первый квартал 2026 года превысили 41 млрд рублей

просмотров: 135

На финансирование 21 государственной программы Саратовской области за первый квартал 2026 года направлено 41,6 млрд рублей, или 88,0% от совокупных расходов областного бюджета.Расходы на реализацию программных мероприятий в социальной сфере составили 28,6 млрд рублей, в том числе:развитие образования – 11,2 млрд рублей;развитие здравоохранения – 9,3 млрд рублей;социальная поддержка и социальное обслуживание населения – 5,9 млрд рублей;культура – 1,3 млрд рублей;развитие физической культуры и спорта, молодежной политики – 0,9 млрд рублей.