Саратовские курсанты и герои СВО сразились в  интеллектуальной игре «Мы помним! Мы гордимся!»

Мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине Великой Победы, прошло в Областном доме работников искусств в рамках краеведческого проекта «Саратов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».Перед началом игры участники присоединились к Всероссийской акции «Красная гвоздика», организованной движением «Волонтеры Победы».При поддержке Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации была развернута выставка военно-инженерного имущества и беспилотных летательных аппаратов, вызвавшая большой интерес у гостей.В интеллектуальном состязании приняли участие пять команд. Победителем стала команда института войск национальной гвардии Российской Федерации. Второе место заняла команда Поволжского института ВГУЮ, третье — команда высшего военного инженерного училища РХБЗ. Дипломами участников награждены команды ППК СГТУ имени Ю.А. Гагарина и геологического колледжа при СГУ имени Н.Г. Чернышевского.