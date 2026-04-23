«Настоящий чемпион — тот, кто смог воспитать себя сам»: Мария Киселева выступила в Саратове с лекцией от Общества «Знание»  

На площадке Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского состоялась встреча проекта Знание.Государство с трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию, руководителем Русского театра на воде Марией Киселевой.Именитая синхронистка свою лекцию посвятила воспитанию чемпионского характера и рассказала, как достигать успеха в спорте и в жизни.Олимпийская чемпионка подчеркнула, что настоящие победы рождаются не только в залах и бассейнах, но и в глубине культуры, в традициях, передаваемых из поколения в поколение.«Именно культура формирует характер лидера: учит не сдаваться, когда мир против тебя, сохранять достоинство при поражении и оставаться человеком на вершине успеха. Спорт — это школа воли, но без духовной опоры и любви к своей стране любые медали теряют вес, а настоящий чемпион — это не тот, кто всех победил, а тот, кто смог воспитать себя сам. Самый сильный и самый важный мотиватор — это вы сами! Именно на ваших силах и дисциплине держится путь к мечте и цели», — подчеркнула Мария Киселева.Говоря о пути к вершине, олимпийская чемпионка напомнила, что до своего первого Олимпийского золота их команда уже была чемпионами мира, Европы и победителями Кубка мира. По её словам, та олимпийская медаль стала первой возможностью для них выиграть самую престижную награду в спорте.Отдельное внимание лектор уделила психологической устойчивости и ответственности. Она объяснила, что ответственность есть у каждого — на любом уровне и в любом направлении. Но когда представляешь честь своей страны и выезжаешь на международные старты, это чувство перевешивает все. Именно оно, по мнению трехкратной олимпийской чемпионки, ведет к золоту.Участники встречи задали гостье волнующие вопросы и попросили профессиональные советы, которые, несомненно, станут для них опорой в построении собственной траектории успеха.Напомним, проекты Общества «Знание» соответствуют целям национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети».По информации Российского общества «Знание»