15:30 | 22 апреля
Май подарит жителям области дополнительные дни отдыха
14:00 | 22 апреля
Программные расходы области за первый квартал 2026 года превысили 41 млрд рублей
13:30 | 22 апреля
Саратовские курсанты и герои СВО сразились в  интеллектуальной игре «Мы помним! Мы гордимся!»
12:30 | 22 апреля
«Настоящий чемпион — тот, кто смог воспитать себя сам»: Мария Киселева выступила в Саратове с лекцией от Общества «Знание»  
11:35 | 22 апреля
Начал действовать нерестовый запрет на рыбную ловлю
11:29 | 22 апреля
В Саратове стартовал финал XI Фестиваля спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»
09:23 | 22 апреля
Владимир Путин встретился с участниками форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» и наградил лауреатов премии «Служение»
09:07 | 22 апреля
Глава района провела экскурсию для финалистов программы «Наши герои»
21:14 | 21 апреля
В Саратове пройдет социально-просветительская акция «Видимо-невидимо» при поддержке регионального Минздрава
15:30 | 21 апреля
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
На площадке Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского состоялась встреча проекта Знание.Государство с трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию, руководителем Русского театра на воде Марией Киселевой.
 
Именитая синхронистка свою лекцию посвятила воспитанию чемпионского характера и рассказала, как достигать успеха в спорте и в жизни.
 
Олимпийская чемпионка подчеркнула, что настоящие победы рождаются не только в залах и бассейнах, но и в глубине культуры, в традициях, передаваемых из поколения в поколение.
 
«Именно культура формирует характер лидера: учит не сдаваться, когда мир против тебя, сохранять достоинство при поражении и оставаться человеком на вершине успеха. Спорт — это школа воли, но без духовной опоры и любви к своей стране любые медали теряют вес, а настоящий чемпион — это не тот, кто всех победил, а тот, кто смог воспитать себя сам. Самый сильный и самый важный мотиватор — это вы сами! Именно на ваших силах и дисциплине держится путь к мечте и цели», — подчеркнула Мария Киселева.
 
Говоря о пути к вершине, олимпийская чемпионка напомнила, что до своего первого Олимпийского золота их команда уже была чемпионами мира, Европы и победителями Кубка мира. По её словам, та олимпийская медаль стала первой возможностью для них выиграть самую престижную награду в спорте.
 
Отдельное внимание лектор уделила психологической устойчивости и ответственности. Она объяснила, что ответственность есть у каждого — на любом уровне и в любом направлении. Но когда представляешь честь своей страны и выезжаешь на международные старты, это чувство перевешивает все. Именно оно, по мнению трехкратной олимпийской чемпионки, ведет к золоту.
 
Участники встречи задали гостье волнующие вопросы и попросили профессиональные советы, которые, несомненно, станут для них опорой в построении собственной траектории успеха.
 
Напомним, проекты Общества «Знание» соответствуют целям национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети».
 
По информации Российского общества «Знание»