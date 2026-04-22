В Саратове стартовал финал XI Фестиваля спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»

Торжественная церемония открытия прошла в концертом зале Ивент-арена «Академия» и собрала более 850 участников со всех уголков страны.В этом году площадкой проведения финального этапа XI Фестиваля спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» стал СГМУ им. В.И. Разумовского.От имени министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко в адрес участников фестиваля прозвучало обращение, в котором он отметил значимость личного примера врачей в пропаганде спорта и здоровья, а также пожелал всем спортсменам удачи и ярких впечатлений.Всероссийский фестиваль, проводимый с 2015 года по инициативе Ассоциации «Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов», объединил более 850 участников —сильнейшие команды медицинских и фармацевтических вузов со всех уголков страны. С 21 по 24 апреля они будут соревноваться в волейболе, футзале, гиревом спорте, шахматах и киберспорте, а также обсудят вопросы развития здорового образа жизни на научно-практической конференции.Фестиваль не только выявляет сильнейших спортсменов, но и формирует культуру здоровья, профессиональные ценности и командный дух будущих специалистов системы здравоохранения.По информации организаторов