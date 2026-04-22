22 апреля 2026 СРЕДА
12:30 | 22 апреля
«Настоящий чемпион — тот, кто смог воспитать себя сам»: Мария Киселева выступила в Саратове с лекцией от Общества «Знание»  
11:35 | 22 апреля
Начал действовать нерестовый запрет на рыбную ловлю
11:29 | 22 апреля
В Саратове стартовал финал XI Фестиваля спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»
09:23 | 22 апреля
Владимир Путин встретился с участниками форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» и наградил лауреатов премии «Служение»
09:07 | 22 апреля
Глава района провела экскурсию для финалистов программы «Наши герои»
21:14 | 21 апреля
В Саратове пройдет социально-просветительская акция «Видимо-невидимо» при поддержке регионального Минздрава
15:30 | 21 апреля
Начал действовать нерестовый запрет на рыбную ловлю
14:20 | 21 апреля
21 апреля состоится закрытие XVIII Российского фестиваля имени Генриха Нейгауза
09:54 | 21 апреля
Родители поддержали инициативу губернатора обеспечить безопасность детей во время летнего отдыха
16:30 | 20 апреля
В саратовском минстрое рассказали об изменениях в законодательстве в части капремонта лифтов
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Владимир Путин встретился с участниками форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» и наградил лауреатов премии «Служение»

Владимир Путин встретился с участниками форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» и наградил лауреатов премии «Служение»

 
Центральными событиями второго дня работы III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА - СИЛА РОССИИ» стали торжественная церемония награждения победителей и лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение», которую провел Президент Российской Федерации Владимир Путин, и встреча главы государства с представителями муниципального сообщества.
 
Премия «Служение» присуждается по 11 номинациям выдающимся представителям муниципального сообщества — служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.
 
В числе гостей церемонии были члены делегации Саратовской области.
 
 «Торжественная церемония награждения лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение» - это, без преувеличения, момент гордости за коллег, которые своим трудом меняют жизнь людей к лучшему. Такие примеры вдохновляют и задают высокую планку для дальнейшей деятельности», - отметил министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов.
 
Глава Красноармейского района Александр Бурмак поделился впечатлениями от участия в форуме:
«С коллегами из других регионов обсудили различные кейсы, инструменты и подходы к развитию местных территорий. Особенно ценно понимать, что многие решения вполне применимы и у нас. Главное — не бояться внедрять новое и двигаться вперёд. Чувствуется энергия людей, вовлечённых в своё дело. Здесь каждый приехал с желанием учиться, делиться и находить новые точки роста».
 
Глава Ртищевского района Александр Жуковский отметил важность проведения подобных мероприятий:
«Для муниципальных служащих и глав администраций, работающих с населением, такие встречи — не просто формальность. Это возможность напрямую узнать о лучших практиках, поделиться своими наработками и найти ответы на самые острые вопросы. Живое общение с коллегами из других регионов, экспертами и представителями власти помогает по-новому взглянуть на привычные задачи и сделать жизнь в наших городах и посёлках ещё лучше».
 