Владимир Путин встретился с участниками форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» и наградил лауреатов премии «Служение»

Центральными событиями второго дня работы III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА - СИЛА РОССИИ» стали торжественная церемония награждения победителей и лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение», которую провел Президент Российской Федерации Владимир Путин, и встреча главы государства с представителями муниципального сообщества.Премия «Служение» присуждается по 11 номинациям выдающимся представителям муниципального сообщества — служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.В числе гостей церемонии были члены делегации Саратовской области.«Торжественная церемония награждения лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение» - это, без преувеличения, момент гордости за коллег, которые своим трудом меняют жизнь людей к лучшему. Такие примеры вдохновляют и задают высокую планку для дальнейшей деятельности», - отметил министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов.Глава Красноармейского района Александр Бурмак поделился впечатлениями от участия в форуме:«С коллегами из других регионов обсудили различные кейсы, инструменты и подходы к развитию местных территорий. Особенно ценно понимать, что многие решения вполне применимы и у нас. Главное — не бояться внедрять новое и двигаться вперёд. Чувствуется энергия людей, вовлечённых в своё дело. Здесь каждый приехал с желанием учиться, делиться и находить новые точки роста».Глава Ртищевского района Александр Жуковский отметил важность проведения подобных мероприятий:«Для муниципальных служащих и глав администраций, работающих с населением, такие встречи — не просто формальность. Это возможность напрямую узнать о лучших практиках, поделиться своими наработками и найти ответы на самые острые вопросы. Живое общение с коллегами из других регионов, экспертами и представителями власти помогает по-новому взглянуть на привычные задачи и сделать жизнь в наших городах и посёлках ещё лучше».