Владимир Путин встретился с участниками форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» и наградил лауреатов премии «Служение»
Центральными событиями второго дня работы III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА - СИЛА РОССИИ» стали торжественная церемония награждения победителей и лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение», которую провел Президент Российской Федерации Владимир Путин, и встреча главы государства с представителями муниципального сообщества.
Премия «Служение» присуждается по 11 номинациям выдающимся представителям муниципального сообщества — служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.
В числе гостей церемонии были члены делегации Саратовской области.
«Торжественная церемония награждения лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение» - это, без преувеличения, момент гордости за коллег, которые своим трудом меняют жизнь людей к лучшему. Такие примеры вдохновляют и задают высокую планку для дальнейшей деятельности», - отметил министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов.
Глава Красноармейского района Александр Бурмак поделился впечатлениями от участия в форуме:
«С коллегами из других регионов обсудили различные кейсы, инструменты и подходы к развитию местных территорий. Особенно ценно понимать, что многие решения вполне применимы и у нас. Главное — не бояться внедрять новое и двигаться вперёд. Чувствуется энергия людей, вовлечённых в своё дело. Здесь каждый приехал с желанием учиться, делиться и находить новые точки роста».
Глава Ртищевского района Александр Жуковский отметил важность проведения подобных мероприятий:
«Для муниципальных служащих и глав администраций, работающих с населением, такие встречи — не просто формальность. Это возможность напрямую узнать о лучших практиках, поделиться своими наработками и найти ответы на самые острые вопросы. Живое общение с коллегами из других регионов, экспертами и представителями власти помогает по-новому взглянуть на привычные задачи и сделать жизнь в наших городах и посёлках ещё лучше».