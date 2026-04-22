22 апреля 2026 СРЕДА
12:30 | 22 апреля
«Настоящий чемпион — тот, кто смог воспитать себя сам»: Мария Киселева выступила в Саратове с лекцией от Общества «Знание»  
11:35 | 22 апреля
Начал действовать нерестовый запрет на рыбную ловлю
11:29 | 22 апреля
В Саратове стартовал финал XI Фестиваля спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»
09:23 | 22 апреля
Владимир Путин встретился с участниками форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» и наградил лауреатов премии «Служение»
09:07 | 22 апреля
Глава района провела экскурсию для финалистов программы «Наши герои»
21:14 | 21 апреля
В Саратове пройдет социально-просветительская акция «Видимо-невидимо» при поддержке регионального Минздрава
15:30 | 21 апреля
Начал действовать нерестовый запрет на рыбную ловлю
14:20 | 21 апреля
21 апреля состоится закрытие XVIII Российского фестиваля имени Генриха Нейгауза
09:54 | 21 апреля
Родители поддержали инициативу губернатора обеспечить безопасность детей во время летнего отдыха
16:30 | 20 апреля
В саратовском минстрое рассказали об изменениях в законодательстве в части капремонта лифтов
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратове пройдет социально-просветительская акция «Видимо-невидимо» при поддержке регионального Минздрава

22 апреля с 11 до 16 часов в ТЦ «Триумф Молл» пройдет социально-просветительская акция «Видимо-невидимо», направленная на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с повышенным уровнем холестерина.
В Саратове пройдет социально-просветительская акция «Видимо-невидимо» при поддержке регионального Минздрава

Организатором выступает Фонд борьбы с инсультом ОРБИ при поддержке Министерства здравоохранения Саратовской области и Саратовского государственного медицинского университета.

Каждый желающий сможет бесплатно пройти экспресс-диагностику уровня липопротеинов низкой плотности (так называемого «плохого» холестерина) — медицинские специалисты проведут забор крови из пальца и оперативно сообщат результат, а также проконсультируют участников по результатам анализов, расскажут о различиях между «плохим» и «хорошим» холестерином и дадут рекомендации по дальнейшим шагам.

Общая распространенность гиперхолестеринемии — повышенного уровня холестерина — в России составляет 58,5% (1). Повышенный холестерин коварен своей бессимптомностью: он никак не дает о себе знать до момента, когда спровоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2023 году болезни системы кровообращения стали причиной смерти более 814 тысяч россиян — это почти половина от всех летальных исходов (46%). Данная группа заболеваний остается основной причиной смертности среди населения трудоспособного возраста: 31,5% — для мужчин и 25% — для женщин (2). Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» направлен на предотвращение инфарктов и инсультов, снижение смертности и повышение продолжительности жизни, и профилактика играет важнейшую роль в достижении целей проекта.

Екатерина Васильева, директор по развитию фонда борьбы с инсультом ОРБИ, отмечает: «Повышенный уровень холестерина представляет собой скрытую угрозу, поскольку не проявляется до тех пор, пока не приведет к серьезным последствиям, таким как инфаркт или инсульт. Поэтому важно заранее знать о возможных рисках, чтобы сохранить здоровье и жизнь».

Адрес: ТЦ «Триумф Молл», ул. имени В.С. Зарубина, д. 167
Время акции: с 11:00 до 16:00