В Саратове пройдет социально-просветительская акция «Видимо-невидимо» при поддержке регионального Минздрава

просмотров: 223

Организатором выступает Фонд борьбы с инсультом ОРБИ при поддержке Министерства здравоохранения Саратовской области и Саратовского государственного медицинского университета.Каждый желающий сможет бесплатно пройти экспресс-диагностику уровня липопротеинов низкой плотности (так называемого «плохого» холестерина) — медицинские специалисты проведут забор крови из пальца и оперативно сообщат результат, а также проконсультируют участников по результатам анализов, расскажут о различиях между «плохим» и «хорошим» холестерином и дадут рекомендации по дальнейшим шагам.Общая распространенность гиперхолестеринемии — повышенного уровня холестерина — в России составляет 58,5% (1). Повышенный холестерин коварен своей бессимптомностью: он никак не дает о себе знать до момента, когда спровоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний.По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2023 году болезни системы кровообращения стали причиной смерти более 814 тысяч россиян — это почти половина от всех летальных исходов (46%). Данная группа заболеваний остается основной причиной смертности среди населения трудоспособного возраста: 31,5% — для мужчин и 25% — для женщин (2). Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» направлен на предотвращение инфарктов и инсультов, снижение смертности и повышение продолжительности жизни, и профилактика играет важнейшую роль в достижении целей проекта.Екатерина Васильева, директор по развитию фонда борьбы с инсультом ОРБИ, отмечает: «Повышенный уровень холестерина представляет собой скрытую угрозу, поскольку не проявляется до тех пор, пока не приведет к серьезным последствиям, таким как инфаркт или инсульт. Поэтому важно заранее знать о возможных рисках, чтобы сохранить здоровье и жизнь».Адрес: ТЦ «Триумф Молл», ул. имени В.С. Зарубина, д. 167Время акции: с 11:00 до 16:00