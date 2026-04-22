Глава района провела экскурсию для финалистов программы «Наши герои»

просмотров: 98

Выезд в муниципалитет организован Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области» совместно с Институтом управления РАНХиГС при активной поддержке главы Советского района Елены Наумовой. Программа дня получилась насыщенной и по-настоящему душевной.Герои побывали в парке им. Г.С. Лузянина, благоустроенном благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ключевым моментом стало посещение мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны и памятника участникам локальных войн. Участники возложили цветы, почтив память тех, кто сражался за Родину в разные годы.Глава района Елена Наумова лично встретилась с участниками, показала новую коммунальную технику, закупленную по областным программам, и ответила на вопросы о специфике управления территорией.В школе № 1 р.п. Степное гости осмотрели уникальный Центр патриотического воспитания — музеи Хлеба, СВО и Трудовой славы. Это то самое место, где сохраняют историю для будущих поколений. В стенах современного центра «IT-куб», открытого в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», участники посмотрели интерактивные площадки.Финалом стала деловая программа. Здесь к диалогу присоединились председатель районного Собрания депутатов, общественники и Людмила Жуковская, заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области». Людмила Жуковская тепло приветствовала участников программы и отметила важность их перехода от военной службы к гражданскому управлению. В ходе своего выступления глава Ассоциации подробно остановилась на ключевых направлениях деятельности организации.«Вы — наши Герои, прошедшие серьезную школу жизни, и сейчас перед вами открывается возможность узнать, как работает муниципальная власть изнутри. Это практический опыт, который невозможно получить за партой. Желаю вам успешной стажировки, полезных знакомств и найти то дело, которое позволит применить ваши лидерские качества на благо жителей», — обратилась к участникам Людмила Жуковская.Такие выезды — не просто экскурсии. Это выстраивание прямого диалога между муниципалитетами и людьми, доказавшими преданность стране на передовой. Участники программы «Наши герои» видят, как устроена жизнь районов изнутри, и делятся своим уникальным опытом.В завершение встречи участники программы выразили благодарность за содержательный диалог и возможность напрямую ознакомиться с механизмами работы муниципальной власти.