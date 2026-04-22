22 апреля 2026 СРЕДА
12:30 | 22 апреля
«Настоящий чемпион — тот, кто смог воспитать себя сам»: Мария Киселева выступила в Саратове с лекцией от Общества «Знание»  
11:35 | 22 апреля
Начал действовать нерестовый запрет на рыбную ловлю
11:29 | 22 апреля
В Саратове стартовал финал XI Фестиваля спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»
09:23 | 22 апреля
Владимир Путин встретился с участниками форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» и наградил лауреатов премии «Служение»
09:07 | 22 апреля
Глава района провела экскурсию для финалистов программы «Наши герои»
21:14 | 21 апреля
В Саратове пройдет социально-просветительская акция «Видимо-невидимо» при поддержке регионального Минздрава
15:30 | 21 апреля
14:20 | 21 апреля
21 апреля состоится закрытие XVIII Российского фестиваля имени Генриха Нейгауза
09:54 | 21 апреля
Родители поддержали инициативу губернатора обеспечить безопасность детей во время летнего отдыха
16:30 | 20 апреля
В саратовском минстрое рассказали об изменениях в законодательстве в части капремонта лифтов
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Участники региональной кадровой программы «Наши герои», инициированной губернатором Романом Бусаргиным, продолжают этап стажировок и погружение в муниципальную повестку. На прошлой неделе военнослужащие и ветераны СВО работали в Советском районе.

Выезд в муниципалитет организован Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области» совместно с Институтом управления РАНХиГС при активной поддержке главы Советского района Елены Наумовой. Программа дня получилась насыщенной и по-настоящему душевной.

Герои побывали в парке им. Г.С. Лузянина, благоустроенном благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ключевым моментом стало посещение мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны и памятника участникам локальных войн. Участники возложили цветы, почтив память тех, кто сражался за Родину в разные годы.

Глава района Елена Наумова лично встретилась с участниками, показала новую коммунальную технику, закупленную по областным программам, и ответила на вопросы о специфике управления территорией.

В школе № 1 р.п. Степное гости осмотрели уникальный Центр патриотического воспитания — музеи Хлеба, СВО и Трудовой славы. Это то самое место, где сохраняют историю для будущих поколений. В стенах современного центра «IT-куб», открытого в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», участники посмотрели интерактивные площадки.

Финалом стала деловая программа. Здесь к диалогу присоединились председатель районного Собрания депутатов, общественники и Людмила Жуковская, заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области». Людмила Жуковская тепло приветствовала участников программы и отметила важность их перехода от военной службы к гражданскому управлению. В ходе своего выступления глава Ассоциации подробно остановилась на ключевых направлениях деятельности организации.

«Вы — наши Герои, прошедшие серьезную школу жизни, и сейчас перед вами открывается возможность узнать, как работает муниципальная власть изнутри. Это практический опыт, который невозможно получить за партой. Желаю вам успешной стажировки, полезных знакомств и найти то дело, которое позволит применить ваши лидерские качества на благо жителей», — обратилась к участникам Людмила Жуковская.

Такие выезды — не просто экскурсии. Это выстраивание прямого диалога между муниципалитетами и людьми, доказавшими преданность стране на передовой. Участники программы «Наши герои» видят, как устроена жизнь районов изнутри, и делятся своим уникальным опытом.

В завершение встречи участники программы выразили благодарность за содержательный диалог и возможность напрямую ознакомиться с механизмами работы муниципальной власти.