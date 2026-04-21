Вчера, 20 апреля, на Саратовском водохранилище и впадающих в него реках начал действовать нерестовый запрет на рыбную ловлю. Ограничения продлятся до 10 июня. В этот период промышленный вылов рыбы полностью запрещён, а любительская рыбалка разрешена только с берега.Рыбакам-любителям можно использовать одну поплавочную или донную удочку, либо спиннинг — но с общим количеством крючков не более двух штук на человека. При этом запрещается передвижение по водоёмам на маломерных и прогулочных судах с моторами.«Ограничения направлены на сохранение биоразнообразия и развитие ответственного отношения к природным ресурсам региона», — отметил министр — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов.Сроки утверждены на федеральном уровне приказом Минсельхоза России. Также запрет действует: на Волгоградском водохранилище — с 1 мая по 30 июня, на реках Большой и Малый Узень — с 25 апреля по 25 июня, на прочих водных объектах области — с 20 апреля по 20 июня, а на ловлю раков — с 1 декабря по 14 июля и с 16 августа по 14 сентября. Госнадзор осуществляет Рыбоохрана.