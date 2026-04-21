21:14 | 21 апреля
В Саратове пройдет социально-просветительская акция «Видимо-невидимо» при поддержке регионального Минздрава
15:30 | 21 апреля
Начал действовать нерестовый запрет на рыбную ловлю
14:20 | 21 апреля
21 апреля состоится закрытие XVIII Российского фестиваля имени Генриха Нейгауза
09:54 | 21 апреля
Родители поддержали инициативу губернатора обеспечить безопасность детей во время летнего отдыха
16:30 | 20 апреля
В саратовском минстрое рассказали об изменениях в законодательстве в части капремонта лифтов
15:37 | 20 апреля
Екатерина Мизулина с пониманием отнеслась к решению об ограничениях работы детских лагерей в Саратове в целях безопасности
15:17 | 20 апреля
Обращение митрополита Саратовского и Вольского Игнатия по случаю приостановки летнего сезона в православном летнем детском оздоровительном лагере «Солнечный»
14:39 | 20 апреля
В Саратовской области появятся новые меры социальной поддержки
12:04 | 20 апреля
Школе в Севастополе присвоено имя Юрия Лужкова при участии Фонда его имени
12:00 | 20 апреля
Финал VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье» пройдет в Удмуртии
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

21 апреля состоится закрытие XVIII Российского фестиваля имени Генриха Нейгауза

Завершающий концерт престижного музыкального форума пройдёт 21 апреля в 18:00 в концертном зале Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке.
В программе произведения выдающихся отечественных композиторов, чьи имена стали символами эпохи и оказали огромное влияние на развитие музыкального искусства XX века. Выступление с Академическим симфоническим оркестром Саратовской филармонии – давняя и уважаемая традиция фестиваля.

Участники вечера:
- Солист – народный артист Российской Федерации, всемирно известный пианист Николай Луганский
- Дирижёр – народный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Феликс Коробов

Концерт проводится при поддержке Министерства культуры Саратовской области и станет ярким завершением восемнадцатого юбилейного фестиваля, посвящённого памяти великого пианиста и педагога Генриха Нейгауза.

Билеты доступны в кассах филармонии и на официальном сайте.