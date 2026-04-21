21 апреля состоится закрытие XVIII Российского фестиваля имени Генриха Нейгауза
Завершающий концерт престижного музыкального форума пройдёт 21 апреля в 18:00 в концертном зале Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке.
В программе произведения выдающихся отечественных композиторов, чьи имена стали символами эпохи и оказали огромное влияние на развитие музыкального искусства XX века. Выступление с Академическим симфоническим оркестром Саратовской филармонии – давняя и уважаемая традиция фестиваля.
Участники вечера:
- Солист – народный артист Российской Федерации, всемирно известный пианист Николай Луганский
- Дирижёр – народный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Феликс Коробов
Концерт проводится при поддержке Министерства культуры Саратовской области и станет ярким завершением восемнадцатого юбилейного фестиваля, посвящённого памяти великого пианиста и педагога Генриха Нейгауза.
Билеты доступны в кассах филармонии и на официальном сайте.
