21 апреля состоится закрытие XVIII Российского фестиваля имени Генриха Нейгауза

В программе произведения выдающихся отечественных композиторов, чьи имена стали символами эпохи и оказали огромное влияние на развитие музыкального искусства XX века. Выступление с Академическим симфоническим оркестром Саратовской филармонии – давняя и уважаемая традиция фестиваля.Участники вечера:- Солист – народный артист Российской Федерации, всемирно известный пианист Николай Луганский- Дирижёр – народный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Феликс КоробовКонцерт проводится при поддержке Министерства культуры Саратовской области и станет ярким завершением восемнадцатого юбилейного фестиваля, посвящённого памяти великого пианиста и педагога Генриха Нейгауза.Билеты доступны в кассах филармонии и на официальном сайте.