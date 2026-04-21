Родители поддержали инициативу губернатора обеспечить безопасность детей во время летнего отдыха

Решение властей полностью поддержала Анна Пустотина, мама ученицы лицея «Солярис». Анна Станиславовна отметила, что в наше непростое время, когда вопросы безопасности выходят на первый план, разумные действия и превентивные меры имеют первостепенное значение. Особенно это актуально, когда на карту поставлена безопасность детей.- Мы и в прошлом году беспокоились, что могут случиться ЧП, поэтому решили оставить ребенка на лето дома.В эпоху, когда угрозы могут исходить из самых неожиданных источников, информация о возможных атаках вражеских БПЛА вызывает естественное беспокойство у каждого ответственного родителя. В такой обстановке ограничение работы лагерей – это проявление дальновидности и заботы со стороны тех, кто несет ответственность за нашу безопасность.Солидарна с этой позицией Наталья Рябова, мама лицеиста из Октябрьского района:- Известно, что Кумысная поляна, как зона отдыха, подвержена определенным рискам, и в текущей ситуации принятые меры являются абсолютно оправданным шагом. Считаю, что лучше перестраховаться и обеспечить максимальную безопасность наших детей, чем потом сожалеть о необдуманных решениях. Тем более угрозы стоят не гипотетические, а вполне реальные. Уже слышала о том, что были случаи повреждения зданий на территории лагерей в результате атак БПЛА. Поэтому давно приняли с супругом решение не отправлять ребенка в лагерь – по мне в нынешней обстановке это слишком опасно.Тем более ограничения не навсегда, это временные решения. Уверена, что не за горами тот день, когда жизнь вернется в привычное русло и детские лагеря на Кумысной поляне вновь откроют свои двери под мирным небом, - резюмировала Наталья Николаевна.Как отметила саратовчанка Лариса Шохина, в нынешних условиях, когда безопасность детей стоит на первом месте, нельзя пренебрегать никакими потенциальными угрозами, и власти обязаны принимать все необходимые меры для защиты наших детей.- Не вызывает никаких сомнений, что такое непростое решение было принято после тщательного анализа всех рисков. И уверена, что руководство региона и города Саратова уже работают над поиском альтернативных мест для отдыха. Для себя решили, что в этом году ребёнок проведет смену в лагере с дневным пребыванием. В любом случае, лето это отличная пора, чтобы отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом, - подчеркнула Лариса Александровна.