21 апреля 2026 ВТОРНИК
Новости
21:14 | 21 апреля
В Саратове пройдет социально-просветительская акция «Видимо-невидимо» при поддержке регионального Минздрава
15:30 | 21 апреля
Начал действовать нерестовый запрет на рыбную ловлю
14:20 | 21 апреля
21 апреля состоится закрытие XVIII Российского фестиваля имени Генриха Нейгауза
09:54 | 21 апреля
Родители поддержали инициативу губернатора обеспечить безопасность детей во время летнего отдыха
16:30 | 20 апреля
В саратовском минстрое рассказали об изменениях в законодательстве в части капремонта лифтов
15:37 | 20 апреля
Екатерина Мизулина с пониманием отнеслась к решению об ограничениях работы детских лагерей в Саратове в целях безопасности
15:17 | 20 апреля
Обращение митрополита Саратовского и Вольского Игнатия по случаю приостановки летнего сезона в православном летнем детском оздоровительном лагере «Солнечный»
14:39 | 20 апреля
В Саратовской области появятся новые меры социальной поддержки
12:04 | 20 апреля
Школе в Севастополе присвоено имя Юрия Лужкова при участии Фонда его имени
12:00 | 20 апреля
Финал VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье» пройдет в Удмуртии
Родители поддержали инициативу губернатора обеспечить безопасность детей во время летнего отдыха

Новости
Как сообщил в своем канале глава региона Роман Бусаргин, антитеррористической комиссией Саратова принято решение ограничить работу детских лагерей на Кумысной поляне. Это связано с угрозами безопасности, исходящими от вражеских БПЛА.
 

 

Решение властей полностью поддержала Анна Пустотина, мама ученицы лицея «Солярис». Анна Станиславовна отметила, что в наше непростое время, когда вопросы безопасности выходят на первый план, разумные действия и превентивные меры имеют первостепенное значение. Особенно это актуально, когда на карту поставлена безопасность детей.
 
- Мы и в прошлом году беспокоились, что могут случиться ЧП, поэтому решили оставить ребенка на лето дома.
 
В эпоху, когда угрозы могут исходить из самых неожиданных источников, информация о возможных атаках вражеских БПЛА вызывает естественное беспокойство у каждого ответственного родителя. В такой обстановке ограничение работы лагерей – это проявление дальновидности и заботы со стороны тех, кто несет ответственность за нашу безопасность.
 
Солидарна с этой позицией Наталья Рябова, мама лицеиста из Октябрьского района:
 
- Известно, что Кумысная поляна, как зона отдыха, подвержена определенным рискам, и в текущей ситуации принятые меры являются абсолютно оправданным шагом. Считаю, что лучше перестраховаться и обеспечить максимальную безопасность наших детей, чем потом сожалеть о необдуманных решениях. Тем более угрозы стоят не гипотетические, а вполне реальные. Уже слышала о том, что были случаи повреждения зданий на территории лагерей в результате атак БПЛА. Поэтому давно приняли с супругом решение не отправлять ребенка в лагерь – по мне в нынешней обстановке это слишком опасно.
 
Тем более ограничения не навсегда, это временные решения. Уверена, что не за горами тот день, когда жизнь вернется в привычное русло и детские лагеря на Кумысной поляне вновь откроют свои двери под мирным небом, - резюмировала Наталья Николаевна.
 
 
Как отметила саратовчанка Лариса Шохина, в нынешних условиях, когда безопасность детей стоит на первом месте, нельзя пренебрегать никакими потенциальными угрозами, и власти обязаны принимать все необходимые меры для защиты наших детей.
 
- Не вызывает никаких сомнений, что такое непростое решение было принято после тщательного анализа всех рисков. И уверена, что руководство региона и города Саратова уже работают над поиском альтернативных мест для отдыха. Для себя решили, что в этом году ребёнок проведет смену в лагере с дневным пребыванием. В любом случае, лето это отличная пора, чтобы отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом, - подчеркнула Лариса Александровна.