21 апреля 2026 ВТОРНИК
Новости
В саратовском минстрое рассказали об изменениях в законодательстве в части капремонта лифтов

С 1 сентября 2026 года в правилах капитального ремонта многоквартирных домов произойдут изменения, касающиеся замены лифтового оборудования. Речь идет о поправках в Жилищный кодекс Российской Федерации, которые уточняют перечень работ, оплачиваемых за счет средств фонда капитального ремонта.

 
 
За счет указанных средств теперь можно будет выполнять полную замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт, а также ремонт помещений, где размещается лифтовое оборудование.
 
При этом частичный ремонт или модернизация лифтов больше не будут финансироваться за счет фонда капитального ремонта, который сформирован, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт.
 
«Для собственников это в первую очередь вопрос безопасности и надежности. Лифтовое оборудование имеет ограниченный срок службы. И когда этот срок подходит к концу, частичный ремонт уже не решает проблему. Полная замена позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию на долгие годы. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года и будут учитываться при формировании и реализации программ капитального ремонта», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.
 
Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта и сроки проведения работ, можно на официальном сайте Фонда - https://fkr64.ru.
 
За реализацией программы капремонта в регионе можно следить в канале Фонда капитального ремонта Саратовской области в национальном мессенджере «MAX» (https://max.ru/minstroy64/AZ1iAjPrHvs),
а также в официальных группах в соцсетях "ВКонтакте" (https://max.ru/minstroy64/AZ1iAjPrHvs)
и «Одноклассники» (https://max.ru/minstroy64/AZ1iAjPrHvs).
 